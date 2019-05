© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Maglianese (37 punti) vince in casa: è 1 a 0 con la Vis Subiaco. I giallorossi terminano con una vittoria la loro stagione e per di più davanti al proprio pubblico.Pronti via, i padroni di casa si spingono in avanti trovandosi spesso vicino al gol prima con Marcheggiani poi con Magnerini su assist di Lucà. Gli ospiti, sempre in partita, cercando il gol ma trovano solo poche occasioni che non sfruttano nel modo giusto. Sul più bello, sempre Marcheggiani al 35’ porta i suoi in vantaggio. Nella ripresa i ritmi scendono, le occasioni anche e la Maglianese si prende i suoi tre punti. Termina così la XVII giornata di ritorno.L’allenatore-giocatore Massimo Lucà: «Non è stata una partita di fine stagione. Ci sono state occasioni sia dalla nostra che dalla loro parte. Nella ripresa abbiamo solo controllato il risultato. Siamo contenti di aver vinto e di aver concluso bene la stagione, in due anni di Promozione non avevamo mai battuto il Subiaco e oggi ci siamo tolti questa soddisfazione».