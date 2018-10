I COMMENTI

Massimo Lucà, tecnico Maglianese

Massimo Lattanzi, ds Spes Poggio Fidoni

IL TABELLINO

Maglianese

Spes Poggio Fidoni

Arbitro

Reti

Note

RIETI - Il derby tra Maglianese e Spes Poggio Fidoni termina 1 a 0 in favore dei padroni di casa. A Magliano, gara grigia come le condizioni meteo.Primo tempo giocato senza pioggia, vede poche azioni per entrambe le formazioni disturbate dal forte vento che non permetteva azioni manovrate dalla difesa. Nella ripresa poco è cambiato. Sotto un nubifragio e con un campo ai limiti della praticabilità poco è stato possibile. La partita concentrata nel centro del rettangolo di gioco, si poteva sbloccare solo su di un calcio piazzato. Al 33' infatti i padroni di casa vanno in vantaggio su azione da calcio d’angolo: la palla arriva sul secondo palo dove Francucci da solo non sbaglia. Il finale resta invariato. La Spes resta in zona palyout mentre la Maglianese risale la classifica.«Credo che il risultato sia meritato. Abbiamo fatto il nostro gioco per buona parte del primo tempo. Nella ripresa le condizioni meteo non hanno permesso un buon gioco e come si poteva immaginare il risultato si è sbloccato su un calcio piazzato. Sono soddisfatto dei ragazzi perché hanno messo grinta e voglia».«Partita dura, su un campo difficile. Le condizioni meteo hanno inciso molto sul gioco e sulla prestazione di entrambe le squadre. A parer mio si poteva sospendere ma non è stato cosi. Come ovvio poche azioni e il gol su un calcio piazzato. Ci rifaremo alla prossima».: Condur, Mazzasette, Francucci, Scoccione, Falco (25’ st L. Giuliani), Williams, Magnerini, Lucivero (35’ st Migliorati), F.Giuliani (45’ st Lahrach), Lucà (15’ st Giammartino), Popa (15’ st Tronca). A disp. Farroni, Falchetti, Nustriani, Altissimi.: Natali, Massimi, Cingolani, Cresta (10’ st Petrongari), Brucchietti, Ianni, Gerbino, Baginka, Di Loreto, Mancini (23’st Dionisi), Marianantoni (10’ st Pengili). A disp. Ricci, Mastroiaco, Fusacchia, Isidori, Lucarelli, Gregori.: Stavagna di Viterbo (Rapiti e Di Giovenale di Viterbo): 33’ st Francucci: ammoniti Mazzasette, Williams, Baginka.