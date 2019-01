© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Maglianese (20 punti) scivola davanti al proprio pubblico per 1 a 2 con il Settebagni (22). I giallorossi non vedono ancora i tre punti e la carenza di risultati positivi costa momentaneamente la zona playout.Partono bene i ragazzi di mister Lucà che passano in vantaggio con Fabio Giuliani nei primi minuti della gara. Dal 25’ del primo tempo fa tutto la Maglianese ma questa volta in favore degli ospiti romani: su di un lancio lungo l’estremo difensore giallorosso è quasi in possesso della palla quando una spizzata da parte di Scoccione fa terminare la palla in rete. L’autogol segna la partita. Nella ripresa la gara resta equilibrata ma sempre alla mezz’ora un altro errore difensivo: un retropassaggio al portiere costa caro alla Maglianese, un attaccante romano sfrutta il passaggio sotto misura e sigla la rimonta.«Abbiamo lasciato un’altra gara, non voglio dire nient’altro», afferma il tecnico Massimo Lucà.Serve un cambio di marcia o la salita si farà sempre più ripida per la Maglianese. Nella III giornata di ritorno i giallorossi saranno ospiti del Vicovaro (30).