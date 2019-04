© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Comunale di Magliano termina 0-0 la sfida tra la Maglianese (34 punti) e il S.Angelo Romano (41). Un punto che resta amaro per i sabini ma buono in ottica salvezza diretta.La gara vede il dominio del gioco da parte dei padroni di casa che causa poca freddezza e lucidità non riescono a trovare il gol del vantaggio. Primo tempo dove la Maglianese costruisce azioni pericolose mettendo in difficoltà anche l’estremo difensore avversario. Nella ripresa il copione non cambia, i giallorossi si spingono in avanti e a 15’ del termine viene assegnato anche un rigore a favore dei sabini: dagli undici metri Di Gennaro non riesce a mettere la palla in rete. Termina a reti inviolate dopo il triplice fischio.L’allenatore-giocatore Massimo Lucà: «Potevamo e dovevamo fare di più, non siamo stati freddi sotto porta, inoltre il terreno era poco praticabile. Restano tre partite, vogliamo chiudere il campionato il prima possibile».I giallorossi a tre punti dalla salvezza matematica, scivolano in zona playout a tre gare dal termine. Tutto è ancora da decidere nel finale di stagione che si prospetta del tutto emozionante. La Maglianese tornerà in campo dopo la pausa pasquale, il 28 aprile in casa della corazzata Palestrina (59).