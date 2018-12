© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Comunale di Magliano termina 1 a 1 la gara tra la Maglianese (22 punti) e la corazzata Palestrina (30). Terzo pareggio consecutivo per i giallorossi che non raccolgono abbastanza punti di quanti ne meriterebbero. Ottime le prestazioni ma il poco cinismo e una panchina corta non portano i risultati aspettati.La gara dominata in lungo e in largo dai sabini vede terminare la prima frazione di gioco sullo 0 a 0 ma con azioni pericolose da parte dei padroni di casa che fanno ben sperare tanto che al 10’ circa della ripresa Williams Bekai, per tuti Willi, sigla l’1 a 0. Per i restanti 35’ la gara sembra essere sotto controllo. Nel recupero la beffa, al 95’ minuto a pochi secondi dal termine della gara gli ospiti pareggiano.«Ottima prestazione su un campo quasi impraticabile - afferma il tecnico Massimo Lucà - buon primo tempo mentre nella ripresa a causa dei pochi cambi è subentrata la stanchezza. Loro sono un'altra realtà, con molte più risorse, noi dobbiamo trovare soluzioni perché in mancanza di giocatori scendiamo in campo con molti giovani».Maglianese affetta da una pariggite deve guarire al più presto, servono punti. Ultima gara prima della sosta il 23 dicembre sempre tra le mura amiche: il derby con il Passo Corese (24), oggi sconfitto dall’Altetico Zagarolo.