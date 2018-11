© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sarà il giudice sportivo a decidere se il match tra Maglianese e Licenza si è regolarmente concluso e se ci saranno squalifiche e ammende dopo il parapiglia scoppiato nel recupero della sfida valida per l'undicesima giornata del campionato di Promozione.L'arbitro D'Urso di Roma 1 indica 5' di recupero, si è sullo 0-1 per gli ospiti (gol siglato su rigore al 10' della ripresa) siamo quasi al termine degli stessi quando dopo un fallo iniziano a volare parole grosse e spintoni fra giocatori. A questo punto il giovane direttore di gara romano fischia la fine anticipata del match. I giocatori della Maglianese, che non hanno di certo gradito la direzione di gara, fanno sentire la loro protesta verso l'arbitro. E anche i tifosi in tribuna contestano l'arbitraggio. La situazione torna alla calma dopo pochi minuti.C'è anche l'intervento dei carabinieri: «Li ho chiamati io - dice il presidente della Maglianese, Ettore Petroni - per tranquillizzare l'arbitro, per fargli vedere che era tutto nella norma». Presidente ma cos'è successo? «L’arbitro ha deciso di terminare la partita circa un minuto prima di quelli assegnati di recupero - dichiara Petroni - Come succede spesso in una gara tesa dopo il triplice fischio i ragazzi si sono presi a male parole con gli avversari ma nulla di particolare. Pochi minuti più tardi tutto è tornato alla normalità. Sono cose che possono succedere. Aspettiamo comunque con serenità le decisioni del giudice sportivo». Queste ultime saranno comunicate mercoledì pomeriggio in base al referto della terna arbitrale.