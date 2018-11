© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Maglianese (19 punti) non spicca il volo e cade davanti ai propri tifosi. Termina 0 a 1 per il Licenza (8). Sconfitta che fa male e dura da digerire, sembrava un match alla portata ma così non è stato. La gara dominata dai padroni di casa per entrambi i tempi viene sbloccata dagli ospiti su un rigore al 10’ della seconda frazione di gioco. Molte azioni pericolose create dalla Maglianese che però non finalizzandole fa il gioco del Licenza e con la mente offuscata non riesce a prendersi i tre punti.«A parte un arbitraggio che non si può commentare, i ragazzi hanno giocato bene - afferma il tecnico Massimo Lucà - ovviamente potevamo fare molto di più. Come sempre abbiamo preso sotto gamba la partita ma abbiamo creato molto andando spesso vicino al gol. Dispiace perché sono tre punti pesanti che non siamo riusciti a prendere, colpa nostra ma non solo. La terna ha fatto la sua parte».Riprendere le redini del proprio cammino è l’obiettivo dei giallorossi, pronti a dimenticare la sconfitta odierna già da martedì. Domenica 18 novembre i ragazzi di mister Lucà saranno ospiti del Football Riano (17).