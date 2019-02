Ultimo aggiornamento: 14:16

RIETI - Sorride la Maglianese (23 punti) che torna alla vittoria: i giallorossi fanno 3 a 1 al Guidonia (22). La sosta fa bene ai ragazzi di Lucà che ritrova la sua squadra. Poche emozioni nella prima frazione di gioco durante la quale entrambe le squadre in zona playout concedono poco o nulla.Nella ripresa fa tutto la Maglianese: al 10’ il capitano Fabio Giuliani parte dai trenta metri, salta due uomini e davanti al portiere incrocia trovando il vantaggio. Pochi minuti più tardi il direttore di gara concede il rigore alla Maglianese per un tocco di mano di un giocatore ospite: sul dischetto il solito Giuliani non sbaglia e sigla la sua doppietta personale. La gara sembra chiusa quando al 25’ il Guidonia accorcia le distanze sempre su rigore. I giallorossi non ci stanno e dopo varie occasioni per chiudere la partita riescono a trovare il gol del 3 a 1 con Di Gennaro. Termina così la VI giornata di ritorno per la Maglianese.«Buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo - afferma mister Massimo Lucà – contento del risultato ma non del momento, il Settebagni non si ferma e noi dobbiamo continuare così».La Maglianese è in cerca di altri tre punti. Domenica prossima la trasferta sul campo dell’Atletico Zagarolo (31).