© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Maglianese (20 punti) ferma la corazzata Giardinetti (25) sull’1 a 1. Dopo due sconfitte dure per il morale ecco la risposta dei giallorossi.Gara sopra le righe da parte di tutta la squadra che domina per gran parte dei 90’. La partita si sblocca al 30' del primo tempo quando i padroni di casa perdono palla sul cerchio del rettangolo di gioco e siglano il vantaggio. Nella ripresa la Maglianese sale nuovamente in cattedra, il tecnico Lucà (in tribuna per espulsione nella precedente gara) al 10’ mette in campo Tronca che pochi minuti più tardi sigla il pareggio. Nel finale occasioni nitide da una parte e dall’altra con ripartenze e squadre molto lunghe. Al 42’ dopo un calcio d’angolo a favore degli ospiti la ripartenza dei giallorossi con il solito Tronca che però non va in rete. Termina così la tredicesima giornata per la Maglianese.«Complimenti ai ragazzi, ho visto una grande squadra in campo che metteva grinta e cattiveria - afferma il tecnico Massimo Lucà - potevamo fare di più perché abbiamo dominato per l’intera gara a parte due nostri errori uno dei quali ci è costato il loro vantaggio ma va bene così».Da registrare per i padroni di casa il ritorno di Mattia Marcheggiani nel mercato di dicembre. Ora testa bassa per la gara di domenica 9 dicembre in casa del S Angelo Romano (21).