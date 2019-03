© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si conclude 0-0 il match valido per la XII giornata di ritorno che ha visto in campo Maglianese (33 punti) e Football Riano (44). I giallorossi in ottima forma portano a casa un punto che resta però amaro per com'è maturato.Pronti via, partono bene i padroni di casa con ottimi spunti da parte dell’allenatore-giocatore Lucà che prima va vicino al gol su calcio piazzato, poi proseguono le azioni pericolose con Luca Giuliani e Castiglioni che però non riescono a mettere la palla in rete. Nella ripresa il copione non cambia, la Maglianese spinge in avanti per i 45’ restanti, anche il capitano Fabio Giuliani prova a sbloccare il risultato ma senza trovare il gol.Commenta la gara mister Massimo Lucà: «Ottima prestazione da parte dei ragazzi, abbiamo ritrovato la giusta forma fisica. Meritavamo la vittoria, abbiamo dominato per 90’ ma senza trovare il gol e questo è colpa nostra. Dispiace perché i tre punti erano fondamentali».Cinque le gare al termine della competizione e tanti i punti a disposizione. Da martedì testa alla difficile gara con il Giardinetti (46) prevista domenica 7 aprile.