RIETI - Si rialza la Maglianese che vince per 1 a 0 sull’Atletico Zagarolo. Dopo una deludente prestazione nella domenica precedente, la formazione sabina si riprende i tre punti. La gara giocata in casa, a ritmi un po’ bassi vede poche azioni da entrambe le parti. La formazione ospite gioca molto sulla difensiva. Nella ripresa il risultato si sblocca al 10’: su punizione il tecnico ma anche giocatore Massimo Lucà trova Bekai che da pochi metri non sbaglia. I restanti minuti la formazione ospite prova a spingersi in avanti ma senza azioni pericolose.«Sono molto contento per il risultato e per i tre punti - sostiene mister Massimo Lucà - ci serviva dopo la partita scorsa. La prestazione non è delle migliori e so che possiamo fare di più, nonostante tutto bravi ai ragazzi. Ora guardiamo alla prossima».La Maglianese vince e sale ai piani alti delle classifica. Bene il risultato ma la prestazione non è stata al top. Da martedì nuovamente a lavoro per affrontare la difficile gara con la Tivoli (oggi sconfitta per 2 a 1 dalla capolista Palestrina) di domenica prossima.