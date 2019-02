© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni (10 punti) riaccende qualche speranza di salvezza, dopo un settimana burrascosa riesce a concludere nel migliore dei modi la IV giornata di ritorno. I gialloverdi vincono per 1 a 2 contro il Licenza (12). La gara vede entrambe le squadre studiarsi nel corso della prima frazione di gioco, poi il cambio di marcia nella ripresa. Il Licenza colpisce proprio nel battere il calcio d’inizio con una palla che da centrocampo termina alle spalle di Natali. La Spes non molla e al 6’ Dionisi su rigore porta la gara in parità. Consapevole di avere un’ultima occasione i giovani reatini provano a ribaltare la partita: poco più tardi sempre Matteo Dionisi su punizione dal limite sigla il vantaggio gialloverde trascinando i suoi alla vittoria.«Per noi era l’ultima spiaggia, la situazione in classifica non cambia di molto ma la vittoria ci permette di avvicinarci alle altre - afferma il ds Massimo Lattanzi – I tre punti presi portando inoltre entusiasmo e morale all’interno della società e dei ragazzi, ci voleva proprio”.La Spes vince con il cuore e adesso vuole abbandonare anche l’ultimo posto della classifica. Domenica prossima al Chiani sarà ospite il Football Riano (29).