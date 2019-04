© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (47 punti) si prende i tre punti: a Licenza (16) termina 0 a 1. I reatini salgono al quinto posto insieme a Football Riano e Vicovaro che nel pomeriggio affronta la Spes Poggio Fidoni (17).La gara, giocata a ritmi molto bassi, vede un primo tempo poco entusiasmante dove regna l’equilibrio e poche le azioni da segnalare. Nella ripresa gli ospiti biancorossi si spingono in avanti cercando il gol in numerose occasioni. A 10’ del termine il Cantalice, con in campo più della metà della formazione under, trova il gol con Santarelli che porta i suoi alla vittoria.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Partita di fine stagione giocata a ritmi a dir poco bassi, fortunatamente abbiamo trovato il gol. Nel finale sono entrati in campo sette under e sono contento della loro prestazione».Come anticipato nei giorni precedenti alla gara, i ragazzi del tecnico Patacchiola vogliono onorare al meglio il fine stagione. Ora testa a mercoledì per il turno infrasettimanale prima della pausa: al Ramacogi è ospite il Football Riano anch’esso a quota 47 punti.