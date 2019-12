LA GARA

IL COMMENTO

RIETI - Il Cantalice (16 punti) cade in casa del La Rustica (26): termina 1-0. Ottima prova dei reatini che però non trovano il vantaggio e vengono colpiti nel finale.Match molto equilibrato nel corso della prima frazione di gioco che termina a reti inviolate. Qualche occasione in più per il Cantalice: Camilli che dal limite dell’area sfiora il palo e Cedric che si avvicina spesso in modo pericoloso alla porta avversaria. Anche La Rustica crea difficoltà alla retroguardia biancorossa ma Pezzotti si fa trovare sempre reattivo.Nella ripresa è il Cantalice padrone del gioco: gli ospiti cercano il gol con azioni manovrate e tiri nelle specchio che però non vanno in rete. Per i reatini ci provano Maccioni, Camilli con due tiri dal limite e Cedric che colpisce anche la traversa. Il gol non arriva e La Rustica prova a far male nelle ripartenze. Al 45esimo della seconda frazione di gioco la beffa: su punizione i romani passano in vantaggio. Poco più tardi il triplice fischio.Le dichiarazioni di mister Simone Patacchiola: «Partita dominata da noi in lungo e largo ma questo è il calcio. Credo che abbiamo fatto un’ottima gara, siamo venuti qui contro la terza in classifica e abbiamo dettato legge. Perderla all’ultimo minuto mi innervosisce molto. Abbiamo avuto diverse occasioni. Dopo la partita di oggi siamo consapevoli delle nostre potenzialità, non posso far altro che fare i complimenti ai miei ragazzi. Andiamo avanti così».