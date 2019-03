Spes Poggio Fidoni - Maglianese

(Ore 15, andata 0-1, arbitro Caruso di Viterbo)

Passo Corese - Fiano Romano

(Ore 11, andata 2-1, arbitro Bellucci di Roma 1)

Atletico Zagarolo - Cantalice

(Ore 11, andata 2-1, arbitro Lupoli di Latina)

ALTRE GARE, IX GIORNATA DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI - Domani, 10 marzo, il fischio d’inizio alla IX giornata di ritorno in Promozione. Doppio derby domenicale: la Spes aspetta la Maglianese, il Passo Corese vede arrivare il Fiano Romano. Il Cantalice va in trasferta a Zagarolo.Al Chiani di Poggio Fidoni, i gialloverdi della Spes ospitano la Maglianese. Clima derby e punti a dir poco fondamentali per le due formazioni. I padroni di casa vogliono lasciare l’ultimo posto del girone mentre gli ospiti pensano ad allontanarsi dalla zona playout. Il ds reatino Massimo Lattanzi. «E' una delle tante finali, un derby con una posta in palio molto alta. Peccato non poter contare su Marco Massimi squalificato. Noi venderemo cara la pelle!». D’altro lato il tecnico sabino Massimo Lucà: «Ci giocheremo il campionato da domani per le prossime quattro gare, se le affrontiamo nel modo giusto possiamo farcela. Saremo rimaneggiati ma questa ormai è abitudine. Massimo rispetto della Spes, dobbiamo essere attenti e concentrati».Al Di Tommaso il Passo Corese vede arrivare il Fiano Romano. Per i coresini servono i tre punti per rialzare la china ma il Fiano, secondo in classifica, è un avversario temibile. Le parole di mister Fabrizio Benigni: «Affrontiamo un’ottima squadra in una sfida molto importante. Fondamentali non solo i tre punti in un momento delicato ma anche perché questa partita è sentita in tutto l’ambiente societario. All’andata la squadra fece una grande prestazione e ora vogliono ripeterla. Cercheremo di ripeterci anche per Leonardo Terracina, squalificato: per lo spogliatoio è un grande punto di riferimento».Il Cantalice è ospite dell’Atletico Zagarolo. I biancorossi puntano solo alla vittoria, unico risultato per restare aggrappati ai playoff. Le parole di mister Simone Patacchiola: «Voglio che i ragazzi siano umili per tornare a casa con i tre punti».Accademia Calcio Roma - PalestrinaFootball Riano - GiardinettiGuidonia - SettebagniLicenza - S.Angelo RomanoTivoli – Vis SubiacoRiposa VicovaroTivoli 51Fiano Romano 47Giardinetti 42Palestrina e Vicovaro 41Cantalice 40Football Riano 39Pol.S.Angelo Romano 34Atletico Zagarolo, Passo Corese e Vis Subiaco 31Maglianese 26Settebagni Calcio Salario e Guidonia 25Accademia Calcio Roma 22Licenza 16Spes Poggio Fidoni 13