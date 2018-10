Maglianese-Spes Poggio Fidoni

(Ore 11, arbitro Stavagna di Viterbo)

Cantalice- Atletico Zagarolo

(Ore 14:30, arbitro Bosco di Ostia Lido)

Fiano Romano- Passo Corese

(Ore 11, arbitro T. Andriambelo di Roma 1)

Vicovaro-Salto Cicolano

(Ore 11, arbitro Papagno di Roma 2)

RIETI - Domani, domenica 28 ottobre, si gioca la IX giornata di Promozione. La Maglianese ospita nel derby la Spes Poggio Fidoni. Il Cantalice deve vincere contro l’Atletico Zagarolo per confermarsi in vetta alla classifica. Vuole un derby da protagonista anche il Passo Corese in casa del Fiano Romano. Cerca punti salvezza il Salto Cicolano ospite del Vicovaro.La Maglianese vuole riemergere dal brutto ko nella precedente domenica, la Spes deve risalire la classifica e uscire dalla zona playout. Si prospetta un derby ad alta tensione. Il tecnico dei sabini Massimo Lucà afferma: «Mi aspetto di vedere miglioramenti sul piano della personalità e dell’intensità, senza queste due componenti non andiamo da nessuna parte». La Spes a caccia di punti salvezza: «È un derby pieno di insidie ma noi vogliamo vincere, i ragazzi si sono preparati bene a questa sfida» dice il ds Massimo Lattanzi.I biancorossi devono vincere per restare al vertice della classifica, visto che il Palestrina gioca in casa contro un avversario dello stesso livello dello Zagarolo. «Massimo impegno per la vittoria - dice mister Simone Patacchiola - Loro in trasferta raccolgono più punti. Non dobbiamo sottovalutarli».Il Passo Corese dopo le ottime prestazioni delle precedenti giornate deve vincere. I coresini pronti al derby: vincendo aggancerebbero il Fiano Romano. «Loro sono una buona squadra, noi non dobbiamo nasconderci. Obiettivo? I tre punti», sostiene il tecnico Fabrizio Benigni.Ostica la trasferta del Salto Cicolano, dopo la prima vittoria nella precedente domenica serve continuità. Delicata anche la situazione ambinetale dopo le dimissioni del vice allenatore Massimo Petrini. Gaetano Calisse, vice presidente: «Servono punti salvezza, contro tutto e tutti con grinta e agonismo».GIARDINETTI F.C.-FOOTBALL RIANOPALESTRINA 1919 -ACCADEMIA C.ROMAS.ANGELO ROMANO-LICENZASETTEBAGNI C.S.-GUIDONIAVIS SUBIACO-TIVOLI CALCIOCantalice e Palestrina 20Giardinetti 19Football Riano 16Pol.S.Angelo Romano e Tivoli 14Maglianese 13Fiano Romano e Vicovaro 12Passo Corese, Vis Subiaco 9Accademia Calcio Roma, Licenza, Atletico Zagarolo 8Guidonia e Spes Poggio Fidoni e Salto Cicolano 5Settebagni Calcio Salario 1