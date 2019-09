Bf Sport-Fiano Romano

(Ore 11, arbitro Crescenzi di Viterbo)

Cantalice-Novauto Pro Roma Calcio

(Ore 18, arbitro Messi di Albano Laziale)

Riano Calcio-Amatrice

(Ore 11, arbitro Tomolillo di Viterbo)

Futbol Montesacro-Passo Corese

(Ore 11, arbitro D'anelli di Ciampino)

ALTRE GARE, IV GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Quarta giornata di Promozione al via domani, domenica 29 settembre. Dopo tre derby consecutivi nelle primi tre giornate, tutte le reatine sfideranno le compagini romane. Bf Sport e Cantalice restano in casa, fuori Amatrice e Passo Corese. Lo 0-0 tra Passo Corese e Amatrice maturato durante la prima giornata è stato omologato visto che il reclamo dei coresini non era ammissibile, alle due reatine è stato quindi aggiunto un punto in classifica.La neopromossa Bf Sport sfida in casa il Fiano Romano, formazione che ha lottato per i vertici durante la precedente stagione. I padroni di casa vogliono prendere i primi punti tra le mura amiche. Per il tecnico Costantino Fabiani è più di una partita, è lui l’ex della gara: «Il Fiano è una squadra molto attrezzata, sono arrivati terzi lo scorso anno. Hanno cambiato molto ma hanno anche preso Antonietti, uno degli allenatori più preparati di questa categoria. Essendo un ex conosco molto la loro squadra, è la prima volta che ho l’opportunità di sfidare una squadra già allenata da me. Ho preparato la gara come faccio sempre ma sono contento e ho più stimoli. Voglio fare meglio della prima partita in casa, avrò tutti a disposizione a parte Grifoni che è in via di guarigione».Il Cantalice gioca ancora sul sintetico del Gudini (causa lavori al manto erboso del Ramacogi). La gara che si giocherà nel tardo pomeriggio (visto che il Gudini è occupato dalle giovanili del Rieti), ospiterà una delle novità del girone B. Le parole di mister Simone Patacchiola: «Penso che dobbiamo lavorare molto e con umiltà. Affronteremo una squadra che verrà da noi per fare i primi tre punti pertanto sarà dura e tutti lo sanno. Giocheremo ancora una volta al Gudini in attesa che il nostro campo venga sistemato».L’Amatrice gioca la seconda fuori dalle mura amiche. Il Riano è la squadra che ospiterà i rossoblù che cercano i tre punti. Il tecnico Romeo Bucci: «Per domani recupero Colangeli ma purtroppo non avrò a disposizione Onesti e D’Amelia infortunati. Nell’ambiente c’è delusione per i risultati sia con il Vicovaro sia con la Bf Sport in cui però le presentazioni non sono mancate. L’ottimismo è rimasto e il nostro obiettivo continua a essere la salvezza. Domani giocheremo come se fosse una finale cercando di eliminare gli errori commessi nelle precedenti giornate».Il Passo Corese è ospite della capolista, unica formazione in vetta a punteggio pieno. Serve una prestazione sopra le righe per il club coresino che è voglioso dei suoi primi tre punti. Fabrizio Benigni: «Domani affronteremo una squadra sicuramente in salute. Una neopromossa che nessuno pensava di poterla vedere così in alto. Saranno molto euforici. Noi andremo lì per riscattare le ultime due sconfitte anche se avremo alcuni giocatori acciaccati ma vogliamo fare risultato». Confermata la prima diagnosi per l'attaccante bianconero Alessandro Barbarella dopo l'infortunio di domenica scorsa: lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.La Rustica-VicovaroVis Subiaco-Sporting MontesacroZena Montecelio-NomentumSettebagni-CertosaPol.S. Angelo Romano-GuidoniaFutbol Montesacro 9La Rustica, Riano Calcio, Vis Subiaco, Fiano Romano 7Bf Sport, S. Angelo Romano 6Settebagni 5Zena Montecelio 4Cantalice, Nomentum 3Vicovaro, Guidonia e Amatrice 2Novauto Pro Roma e Passo Corese 1Certosa, Sporting Montesacro 0