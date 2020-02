Novauto Pro Roma-Cantalice

(Ore 11, arbitro Minniti di Latina, andata 1-4)

Fiano Romano-BF Sport

(Ore 11, arbitro Spagnoli di Tivoli, andata 4-1)

Passo Corese-Futbol Montesacro

(Ore 11, arbitro Waldmann di Frosinone, andata 0-2)

Amatrice-Riano

(Ore 15, arbitro Franciosa di Ciampino, andata 0-6)

ALTRE GARE, IV DI RITORNO

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al via la IV giornata di ritorno in Promozione: Cantalice e Bf Sport in casa delle romane, Amatrice e Passo Corese rispettivamente tra le mura del Tilesi e del Leprignano.Il Cantalice ospite della Novauto spera nei tre punti per agguantare le prime posizioni del girone. I biancorossi, che sono cresciuti con il passare delle giornate, ora puntano in alto. I due gol di Camilli, Cedric e Agostini piegarono i romani nel girone di andata.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Novauto è una squadra che è in serie positiva come noi. Credo che sarà una gara da affrontare con la massima concentrazione. Sappiamo perfettamente che non sarà facile considerando il fatto che in settimana abbiamo avuto dei problemi con qualche calciatore influenzato. Proveremo comunque a fare una gara gagliarda avendo la consapevolezza che vincere ci lancerebbe definitivamente in zona playoff».La Bf Sport torna in campo dopo la vittoria nel derby con Amatrice che ha interrotto la serie di cinque sconfitte consecutive. Il Fiano arriva dopo il duro ko con il Cantalice. I tre punti saranno fondamentali per entrambe le formazioni.Il tecnico Andrea Rogai: «Affrontiamo una squadra che a inizio stagione partiva con bei propositi. Sarà una partita molto dura. Dal canto nostro vorremo dare continuità al risultato di domenica scorsa».Tra le mura del Leprignano di Capena, i bianconeri del Passo Corese ospitano il Futbol Montesacro. I risultati negativi delle ultime gare hanno portato i coresini dentro la zona playout e sarebbe importante ritrovare il successo.Il tecnico coresino Fabrizio Benigni: «Domani affrontiamo una partita molto importante. Dovremo subito invertire la rotta rispetto a domenica scorsa. Nelle ultime due giornate abbiamo giocato contro la seconda e la terza in classifica e i risultati negativi sulla carta potevano starci. Ora è arrivato il momento di tornare a fare punti. Dal punto di vista dell’organico stiamo recuperando gli infortunati di lungo corso come Scancella e Varsalona. Spero al più presto di riavere anche gli altri».Amatrice aspetta l’arrivo dei romani del Riano. Il Tilesi chiamato a dare la marcia in più per portare i tre punti ai rossoblù. Sfida ostica che arriva dopo la sconfitta immeritata nel derby con la Bf Sport, importante sarebbe anche riscattare la pesante sconfitta nella gara di andata.Mister Romeo Bucci: «Partita complicata, il Riano sta ottenendo buoni risultati e nella sua ultima gara ha vinto anche con il Vicovaro. Hanno grandi qualità tecniche e giocatori che trovano facilmente il gol. Dobbiamo cercar di far prevalere il fattore campo. I ragazzi dopo la sconfitta sono un po’ demoralizzati ma ho cercato di tirar su il morale. Giocheremo col coletto fra i denti per ottenere i tre punti».Certosa-SettebagniGuidonia-S.Angelo RomanoNomentum-Zena MontecelioSporting Montesacro-Vis SubiacoVicovaro-La RusticaS.Angelo Romano 46La Rustica 45Vicovaro e Riano a 36Vis Subiaco 35Cantalice 32Nomentum 31Fiano Romano 30Zena Montecelio e Settebagni 28Bf Sport 26Novauto Pro Roma e Futbol Montesacro 25Passo Corese 22Guidonia 17Sporting Montesacro e Amatrice 16Certosa 11