CANTALICE-SETTEBAGNI

(Ore 15, andata 2-1, arbitro Igliozzi di Roma 2)

ACCADEMIA CALCIO ROMA-PASSO CORESE

(Ore 11, andata 1-0, arbitro Angiolosanto di Ostia Lido)

MAGLIANESE-FIANO ROMANO

(Ore 11, andata 2-1, arbitro Stavagna di Viterbo)

LICENZA-SPES POGGIO FIDONI

(Ore 11, andata 2-1, arbitro Ghinelli di Roma 2)

ALTRE GARE, IV GIORNATA DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Quarta di ritorno in Promozione quella che andrà in scena domani 3 febbraio. Tra le quattro reatine: il Cantalice vuole ritrovare i tre punti in casa con il Settebagni, davanti al proprio pubblico anche la Maglianese nell’ostica gara con il Fiano Romano, fuori dalle mura amiche Passo Corese e Spes Poggio Fidoni.Il Cantalice torna davanti al pubblico del Ramacogi. I biancorossi vogliono la vittoria, servono i tre punti per restare aggrappati alla Tivoli che ha conquistato il primo posto. Il Settebagni si è rinforzato e non sarà facile. Il tecnico Simone Patacchiola: «Partita contro una delle squadre più in forma del campionato, vogliamo tornare alla vittoria quindi massima concentrazione».Sulla scia di un morale alto i coresini di mister Benigni provano il colpo in casa dell’Accademia. Match difficile e pieno di insidie ma i giovani bianconeri sono capaci di qualsiasi cosa. «Domani affrontiamo una buona squadra, con giocatori importanti - dice mister Fabrizio Benigni - dopo l’ottima prestazione con il Cantalice dobbiamo dar seguito alle prestazioni positive e prenderci i tre punti».Dentro la zona playout la Maglianese deve provare ad uscire ma forse non è la gara più giusta per rialzarsi. Il Fiano Romano è terzo a 4 punti dalla vetta. Le parole di mister Massimo Lucà: «Loro sono forti, i più forti insieme alla Tivoli. Noi siamo una buona squadra ma non lo stiamo dimostrando anzi siamo in difficoltà. Chiedo impegno e attenzione poi sono sicuro che ce la giocheremo».Altra chance per la Spes che non si arrende. La gara andrà in scena al Ripoli di Tivoli e non al Danesi di Licenza. Dopo le dimissioni di mister Roberto Pompili la squadra è affidata al preparatore atletico Manuel Fusacchia. «Manuel sarà supportato da una soluzione interna, un ex gialloverde che ha militato con noi per sette anni – afferma il ds Massimo Lattanzi – La gara? Domani abbiamo un'altra possibilità, la squadra non si arrende, nel calcio non si sa mai cosa può accadere».Giardinetti-Atletico ZagaroloS.Angelo Romano-GuidoniaFootball Riano-TivoliVis Subiaco-VicovaroRiposa PalestrinaTivoli 39Cantalice 37Fiano Romano 35Vicovaro 33Giardinetti e Palestrina 32Football Riano 29Vis Subiaco 27Passo Corese 26Pol.S.Angelo Romano 25Atletico Zagarolo 24Guidonia 22Maglianese 20Settebagni Calcio Salario 19Accademia Calcio Roma 18Licenza 12Spes Poggio Fidoni 7