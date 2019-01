SPES POGGIO FIDONI-PASSO CORESE 0-1

VIS SUBIACO-CANTALICE 0-0

MAGLIANESE-SETTEBAGNI 1-2

ALTRE RISULTATI, II DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Termina la seconda giornata di ritorno nel campionato di Promozione. Ad aggiudicarsi i tre punti è solo il Passo Corese, un punto per la capolista Cantalice mentre rimangono a secco la Maglianese e la Spes Poggio Fidoni.Nel derby del Chiani esce vincitrice il Passo Corese battendo per 0 a 1 il fanalino di coda Spes Poggio fidoni. Match equilibrato per tutti i 90’ ma un episodio beffa i ragazzi di mister Pompili: al 20’ Fiorentini sfrutta un pallone al limite dell’area calciando potente sotto la traversa, sblocca la gara e porta i suoi alla vittoria. «Partita affrontata nel migliore dei modi - afferma il gialloverde Matteo Dionisi - non siamo stati fortunati, il pareggio era alla nostra portata e sarebbe stato il risultato più giusto. Da ora in poi sono tutte finali, non molleremo di un centimetro». Dall'altro lato il capitano bianconero Daniele Filippi: «Partita molto dura, equilibrata e contro una squadra che non ha mai mollato. Per noi era fondamentale fare risultato, siamo contenti ma dobbiamo dare continuità».Il Cantalice raccoglie un punto in casa della Vis Subiaco termina 0 a 0. I biancorossi restano in vetta al girone B ma vengono raggiunti dalla Tivoli. «Partita difficile e tirata fino all’ultimo - dichiara il classe ’98 Leonardo Piras - Loro sono una buona squadra che si è chiusa molto bene giocando sulle ripartenze. Noi dovevamo essere più bravi nello sfruttare la occasioni che ci siamo creati. Ora siamo concentrati per la partita di Coppa, vogliamo passare il turno!».La Maglianese scivola davanti al proprio pubblico 1 a 2 col Settebagni. Partono bene i ragazzi di mister Lucà che passano in vantaggio grazie a Giuliani. Dopo i 25’ del primo tempo fa tutto la Maglianese ma questa volta in favore dei romani: su un lancio lungo Scoccione non vede l’uscita del suo portiere, spizzando la palla che termina in rete. Nella ripresa gara equilibrata ma alla mezz’ora un altro errore difensivo: gli ospiti sfruttano un passaggio sotto misura siglando la rimonta. «Stiamo passando un brutto periodo, sono due mesi che non riusciamo a vincere – afferma l’autore del gol giallorosso Fabio Giuliani - dobbiamo cercare una vittoria al più presto. Ora devo essere tutte finali per cercare di prendere subito i tre punti, rialzare la testa e fare un buon campionato».LICENZA-ATELTICO ZAGAROLO (rinviata impraticabilità campo)S.ANGELO ROMANO-FIANO ROMANO 2-1FOOTBALL RIANO-GUIDONIA 3-1ACCADEMIA CALCIO ROMA-TIVOLI 1-5PALESTRINA-VICOVARO 1-0RIPOSA GIARDINETTICantalice 36Tivoli 36Giardinetti, Fiano Romano e Palestrina 32Vicovaro 30Football Riano 26Passo Corese e Pol.S.Angelo Romano 25Atletico Zagarolo e Vis Subiaco 24Maglianese 20Guidonia e Settebagni Calcio Salario 19Accademia Calcio Roma 15Licenza 12Spes Poggio Fidoni 7