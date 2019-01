SPES POGGIO FIDONI-PASSO CORESE

(Ore 14:30, andata 1-1, arbitro Sancricca di Ciampino)

VIS SUBIACO-CANTALICE

(Ore 14:30, andata 2-0, arbitro Ghinelli di Roma 2)

MAGLIANESE-SETTEBAGNI

(Ore 11, andata 0-1, arbitro Pepponi di Viterbo)

ALTRE GARE, II DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prosegue a pieno ritmo il campionato di Promozione. Domani la II giornata di ritorno vede il derby reatino tra Spes Poggio Fidoni e Passo corese. Fuori casa la capolista Cantalice, mentre a Magliano arriva il Settebagni.Al Chiani di Poggio Fidoni è ospite il Passo Corese. Non un ottimo periodo per entrambe le squadre in carenza di risultati. La Spes, fanalino di coda nel girone B, vuole far bene, come spiega il mister Roberto Pompili: «Mi aspetto lo spirito di squadra che contraddistingue le mie formazioni. Il messaggio deve essere chiaro, il nostro campionato inizia domani. Si può ottenere qualsiasi risultato, l’importante è dare tutto ed anche di più». Gli ospiti bianconeri vogliono ritrovare il successo. «Affronteremo la Spes, in una partita sicuramente non facile - afferma il tecnico Fabrizio Benigni - La classifica la vede all’ultimo posto e proprio per questo non dobbiamo commettere errori come spesso avviene nel calcio. Loro hanno cambiato anche guida tecnica e sarà un ulteriore motivazione. Dal canto nostro vogliamo conquistare i tre punti!».Cantalice, capolista del girone B ha il fiato sul collo, non può permettersi cali di concentrazione. I biancorossi sono ospiti della Vis Subiaco, formazione in ottima salute con alle spalle quattro risultati utili consecutivi (nelle ultime due gare ha battuto Maglianese e Passo Corese). Il tecnico reatino Simone Patacchiola: «Sarà una partita difficile contro un’ottima squadra. La affronteremo con umiltà e attenzione. Ci piace stare in alto e sappiamo che un passo falso ci può costare il primato».Tanti, forse troppi i punti che i giallorossi della Maglianese hanno lasciato nel lungo percorso ritrovandosi così a un passo dai playout. A Magliano arriva il Settebagni, servono i tre punti per ritrovare il giusto umore. Le parole di mister Massimo Lucà: «Domani dobbiamo provarci con tutte le nostre forze, questo tipo di partite dobbiamo vincerle da ora in poi. Massimo rispetto e attenzione per il Settebagni, una delle squadre più in forma del momento e che ha effettuato una grande rimonta, specie dopo l’arrivo di mister Argento».LICENZA-ATELTICO ZAGAROLOS.ANGELO ROMANO-FIANO ROMANOFOOTBALL RIANO-GUIDONIAACCADEMIA CALCIO ROMA-TIVOLIPALESTRINA-VICOVARORIPOSA GIARDINETTICantalice 35Tivoli 33Giardinetti e Fiano Romano 32Vicovaro 30Palestrina 29Atletico Zagarolo 24Football Riano e Vis Subiaco 23Passo Corese e Pol.S.Angelo Romano 22Maglianese 20Guidonia 19Settebagni Calcio Salario 16Accademia Calcio Roma 15Licenza 12Spes Poggio Fidoni 7