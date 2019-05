© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Spes Poggio Fidoni (17 punti) viene travolta per 5 a 1 sul campo del Guidonia (31). Gli ospiti, rimaneggiati e con una panchina molto corta non riescono a contenere i romani padroni di casa.La Spes parte con il piede sbagliato e va sotto di due reti già nella prima mezz’ora. Allo scadere della prima frazione di gioco il classe ’99 Marco Mariantoni accorcia le distanze portando i suoi sul 2 a 1 e sperando di recuperare la gara sulla scia dell’entusiasmo. Questo però non accade, i gialloverdi stanchi e demotivati subiscono le restanti tre reti nel corso della ripresa: la prima intorno al 16’ poi un autogol al 23’ e prima del triplice fischio il quinto gol del Guidonia. Termina così la XVI giornata di ritorno dei reatini.Le parole del ds Massimo Lattanzi: «Abbiamo affrontato la gara con più di sette giocatori titolari assenti ma il risultato è anche dovuto al fatto di non avere più stimoli. Nel corso del primo tempo siamo stati in partita ma nella ripresa anche a causa dei pochi cambi disponibili abbiamo subito i restanti gol. Ora cerchiamo almeno di chiudere bene le stagione domenica prossima».Domenica 12 maggio, al Chiani, la Spes ospiterà l’Atletico Zagarolo (36) per la sua ultima partita di stagione.