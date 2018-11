© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Salto Cicolano resta a quota cinque punti in classifica. Viene sconfitto tra le mura del Guidonia (12 punti) per 5 a 1. Risultato pesante che non vede spiragli di luce in fondo al tunnel. Il primo tempo vede i romani andare in vantaggio, che dura solo pochi minuti fin quando gli equicoli trovano il pareggio grazie a Leonardi. Sull’1 a 1 termina la prima frazione di gioco. Nella ripresa gli ospiti rimangono in 10 per una doppia ammonizione di Bertoldi al 3', i pochi cambi a disposizione si fanno sentire, subentra stanchezza sia fisica che mentale e arrivano i restanti quattro gol del Guidonia.Il vice presidente Gaetano Calisse commenta così la gara: «Dopo un primo tempo giocato alla pari, c’è stato un netto calo fisico nella ripresa. Loro bravi, vittoria meritata e squadra corretta. Risultato troppo pesante».Ennesima sconfitta per i giovani equicoli che dopo dodici gare si trovano in zona retrocessione. Dare il massimo e puntare alla crescita sia mentale che fisica è l’unico obiettivo del Salto. Domenica in casa arriva l’Atletico Zagarolo (14).