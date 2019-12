LA GARA

RIETI - Il Passo Corese (17 punti) interrompe la striscia di sette risultati utili consecutivi contro il Guidonia (16): sul campo romano termina 2-1. Italiano torna al gol ma l’ex bianconero De La Vallée fa doppietta.Parte con la marcia giusta il Passo Corese che si porta subito in avanti: al 7’ Italiano, tornato dall’infortunio, mette subito il suo solito sigillo alla partita. Vantaggio che però non carica i coresini che al 25’ vengono recuperati: De La Vallée su punizione porta la gara di nuovo in parità. Passano solo 10’ quando il Guidonia ribalta la partita: ancora De La Vallée, appostato sul secondo palo, mette la palla in rete.Nella ripresa gara equilibrata in cui il Guidonia si difende molto bene. Per i coresini arrivano al tiro Proietti e Italiano ma senza creare troppi pericoli. Al 90’ su punizione di Ubertini un giocatore del Guidonia sembra toccare la sfera con la mano in area. Per il direttore di gara non è rigore. Il penalty non dato determina molto proteste da parte del Passo Corese. Termina così la 14esima giornata dei bianconeri.Il tecnico Fabrizio Benigni: «Buon approccio ma la testa non era quella giusta. Troppi errori individuali. Qualcosa in più il secondo tempo ma la prestazione è stata molle, con sufficienza. Nonostante questo potevamo riprenderla con un rigore netto che ci è stato negato».