RIETI - Dopo quattro vittorie consecutive il Passo Corese (21 punti) non trova la cinquina, sconfitto 1 a 0 in casa del Guidonia (15). La gara non è delle migliori per i ragazzi di Benigni. I romani vanno in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo quando un tiro diretto sul fondo viene deviato e finisce in rete. I coresini provano a riprendere il risultato più volte ma senza spaventare il Guidonia«La prestazione non è stata sicuramente buona e degna di una squadra che deve sudare e impegnarsi al massimo - afferma il tecnico Fabrizio Benigni - Complici le quattro vittorie consecutive siamo scesi in campo prendendo la gara troppo sottogamba. Nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più ma senza trovare il gol. Sul mercato? Ci stiamo lavorando anche perché siamo un po’ corti in panchina».Riprendere le redini e smaltire al più presto la sconfitta incassata è l’obiettivo dei bianconeri che domenica prossima affronteranno in casa il Palestrina (29), formazione prima nel giorno B insieme al Cantalice (29).