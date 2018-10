© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- Si arrende la Maglianese sul campo del Guidonia. Termina 2 a 0 in favore dei romani con tanto rammarico e delusione. I sabini non sono per nulla in campo, privi di giocate e azioni pericolose che danno opportunità al Guidonia di condure la partita a loro favore. Partita a senso unico. Una Maglianese diversa rispetto al giornate precedenti ma il tecnico Massimo Lucà saprà come ristabilire l’ordine in un piccolo incidente di percorso.«La prestazione? Malissimo - afferma mister Lucà - ho visto una squadra irriconoscibile, quasi da vergognarsi per tutti i novanta minuti. Alla bruttissima prestazione si aggiunge anche la terna arbitrale: scandalosa, che riesce a prevalere su ogni partita e non è la prima. Senza parole».La Maglianese, oggi settima in classifica, sa di poter fare di più. Errori nel lungo cammino del campionato ci possono essere ma importante è rialzarsi. Primo test per vedere ciò sarà domenica 14 in casa contro l’Atletico Zagarolo ottavo, un gardino sotto ai sabini.