Ultimo aggiornamento: 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice travolge il Guidonia. In casa dei romani i biancorossi si impongono con un pesante 4 a 0 grazie alle reti di Monaco nel primo tempo, per poi siglare le restanti con Beccarini, Panitti e Santarelli nella seconda frazione di gioco, concedendo poco o nulla ai romani. La formazione di mister Patacchiola rimane saldamente in vetta insieme al Palestrina, che vincendo al Chiani non molla il primo posto.«Ottima prestazione in casa del Guidonia, una squadra che in lotta per la salvezza non molla mai - afferma il tecnico Simone Patacchiola - Stiamo andando verso la strada giusta e non dobbiamo fermarci. Bravi i ragazzi che come sempre mi dimostrano tanto ogni giornata».Il Cantalice trova la giusta continuità, dimostrando di poter ambire alla categoria superiore. Il campionato è lungo e ai vertici della classifica le inseguitrici si fanno sentire. Domenica 28 al Ramacogi la sfida contro l'Atletico Zagarolo, un'altra formazione in lotta per la salvezza.