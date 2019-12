LA GARA

IL COMMENTO

RIETI - Amatrice (12 punti) fa 2-2 sul campo del Guidonia (17). Un punto a testa nello scontro salvezza ma resta l'amaro in bocca al club rossoblù.Partita molto contratta nel corso del primo tempo e gioco che si sviluppa nel centro del rettangolo di gioco. Poche le occasioni da parte di entrambe le compagini ma al 30’ ecco il vantaggio ospite: su un cross dalla destra, un difensore romano arriva in ritardo e mette la palla in rete. L’autogol porta l’Amatrice in vantaggio. L’1-0 dura poco più di 5’ quando il Guidonia trova il pareggio: da una punizione la palla arriva sulla testa dell’attaccante romano che la mette sul secondo palo.Nella ripresa meglio i reatini: prima Colangeli porta avanti i suoi poi ci prova Pezzotti a chiudere i conti. Nel corso dei restanti minuti, Amatrice tiene il pallino del gioco senza subire nulla. A un minuto dal termine la beffa: su una mischia in area, il Guidonia trova il gol del pareggio.Le parole di mister Romeo Bucci: «Dobbiamo ripartire da questo secondo tempo esclusi gli ultimi cinque minuti. C’è stato un calo di concentrazione, soprattutto nel reparto difensivo e questo è costato il pareggio. Peccato perché potevamo vincerla».