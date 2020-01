Bf Sport-Amatrice

(Ore 11, arbitro Valzano di Roma 1, andata 2-1)

Cantalice-Fiano Romano

(Ore 14:30, arbitro Conte di Ciampino, andata 0-1)

La Rustica-Passo Corese

(Ore 11, arbitro Bencivenga di Latina, andata 3-0)

ALTRE GARE, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Nella III giornata di ritorno in Promozione sfide delicate per le reatine: al Gudini in campo il derby tra Bf Sport e Amatrice, Cantalice in casa aspetta il Fiano Romano, il Passo Corese sul campo della corazzata La Rustica.Sfida più che delicata tra due compagini che dalla Prima si sono trovate ad affrontare un difficile ed equilibrato campionato di Promozione. La Bf Sport arriva alla gara dopo cinque sconfitte consecutive, l’ultima proprio nel derby con il Cantalice (3-1). Amatrice dopo un buon momento, nella scorsa giornata è stata superata nettamente dal Vicovaro (4-1). Tra le fila ospiti il ds Gianluca Fabiani, giallonero per più di una stagione, fino al 13 novembre scorso. Per la Bf Sport assenti Cavallari e Tolomei squalificati, per Amatrice out Pica e Recchia.Le parole del tecnico giallonero Andrea Rogai: «Partita difficile sotto ogni punto di vista. Arriviamo all’incontro dopo cinque ko di fila. La squadra sta comunque rispondendo bene e presente agli allenamenti. Per noi sarà una partita fondamentale. Mi aspetto molto dai ragazzi».Le dichiarazioni del tecnico rossoblù Romeo Bucci: «Un derby è sempre una partita particolare. Da loro mi aspetto una squadra agguerrita che viene da qualche risultato negativo e sicuramente giocherà con il coltello fra i denti. Noi saremo sicuramente pronti per questa battaglia sportiva. I ragazzi si conoscono tutti, il clima è diverso. Mi aspetto una grande gara da parte di tutti».Al Ramacogi per la terza gara in una settimana. Queste le condizioni dei biancorossi che dopo la gara con la Bf Sport, nel turno infrasettimanale hanno sfidato il Vicovaro nei quarti di Coppa Italia. Partita in cui il Cantalice ha concesso il primo passo falso (2-0) dopo una striscia di cinque risultati utili consecutivi.Mister Simone Patacchiola: «Mi aspetto solo una grande reazione. Il Fiano è una squadra forte e in settimana ha cambiato guida tecnica, quindi saranno ancor più motivati».Il Passo Corese tra le mura della corazzata La Rustica. I sabini arrivano alla gara tra una serie di alti e bassi, i romani secondi in classifica sono la miglior difesa del girone. Nella gara di andata, oltre il risultato pesante (3-0), il bianconero Barbarella aveva riportato una lesione al crociato.Il tecnico coresino Fabrizio Benigni, che non sarà in panchina causa i due turni di squalifica: «Partita difficilissima che giocheremo con più di qualche assenza. Noi in queste partite abbiamo sempre dato il meglio di noi stessi ed abbiamo fatto le migliori prestazioni proprio in queste occasioni. Nemmeno stavolta ci tireremo indietro».Futbol Montesacro-CertosaRiano-VicovaroS.Angelo Romano-NomentumSettebagni-GuidoniaVis Subiaco-Novauto Pro RomaZena Montecelio-Sporting MontesacroS.Angelo Romano 43La Rustica 42Vicovaro 36Vis Subiaco 34Riano 33Nomentum 31Fiano Romano 30Cantalice 29Zena Montecelio 28Settebagni 25Novauto Pro Roma e Futbol Montesacro 24Bf Sport 23Passo Corese 22Guidonia 17Amatrice 16Sporting Montesacro 13Certosa 10