Guidonia-Cantalice

(Ore 11, arbitro Nuccetelli di Roma 2)

La Rustica-Bf Sport

(Ore 11, arbitro Ruggiero di Frosinone)

Passo Corese-Zena Montecelio

(Ore 11, arbitro Franciosa di Ciampino)

Amatrice-Settebagni

(Ore 15:30, arbitro Valentini di Ciampino)

ALTRE GARE, VII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Domani, 20 ottobre, si apre il sipario sulla settima giornata di Promozione. Tra le reatine: Cantalice e Bf Sport in trasferta sui campi romani, tra le mura amiche Passo Corese e Amatrice.Sulla scia del morale alto, il Cantalice, dopo la vittoria con la Bf Sport (1-0) nel primo turno di Coppa, cerca di ritrovare il successo anche in campionato. I biancorossi dopo un avvio non troppo brillante pensano a fare bottino pieno. Ad ospitarli è il Guidonia che a soli tre punti è comunque un ostico avversario. Rientra Alessandrini e la rosa è al completo. Le parole di mister Simone Patacchiola: «Dobbiamo giocare la partita senza guardare la classifica, i ragazzi lo sanno. Sarà una gara difficile e per vincere dobbiamo rimanere concentrati».La matricola Bf Sport, dopo un ampio turnover nella gara di Coppa contro il Cantalice scende in campo con qualche assenza. Torna Monaco dalla squalifica, Salvi ancora out per problemi burocratici (in forse fino a dicembre), Tiengo per influenza e Cardini per lavoro. La neopromossa va in trasferta sul campo de La Rustica, formazione che, nonostante un avvio a rilento, è una delle favorite alla vittoria finale. Mister Costantino Fabiani: «Al momento La Rustica non ha ancora espresso il suo valore, insieme a Riano sono le favorite del girone. Visti i loro nomi tra cui Simonetta e Spinetti non sarà sicuramente una gara facile. La prepariamo sicuramente allo stesso modo delle altre, cambierò qualcosa. Devo sicuramente mettere una squadra più fisica».Al Leprignano di Capena, il Passo Corese cerca punti fondamentali per la classifica. Tra le mura amiche è ospite Zena Montecelio, una novità del girone B che, al momento, occupa le zone medio-alte della classifica. Per i coresini la squadra è al completo. Il tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Domani affronteremo una squadra in forma che ha perso solo la prima partita contro il Fiano Romano. Noi da canto nostro stiamo cercando di recuperare tutti gli effettivi e dal punto di vista personale vorrei più determinazione e concentrazione da parte di tutti, nessuno escluso, altrimenti faticheremo molto quest’anno».L’Amatrice torna al Tilesi: i rossoblù ospitano il Settebagni. Match molto abbordabile per la formazione amatriciana che spera di fruttare il fattore casa per portare via i tre punti. Torna Onesti, fuori ancora Scardaoni e Masci. Le parole di mister Romeo Bucci: «E' giunto il momento di vincere le partite in casa e di far vedere che il nostro è un campo difficile. Dobbiamo invertire il trend. Domenica scorsa c’è stata la prestazione, voglio che i ragazzi continuino così. Abbiamo pagato il salto di categoria, molti, tra cui il sottoscritto, siamo debuttanti. Domani è fondamentale la vittoria, vogliamo regalare i primi tre punti al nostro pubblico».Riano Calcio-Futbol MontesacroNomentum-Fiano RomanoSporting Montesacro-Novauto Pro RomaVicovaro-Pol.S.Angelo RomanoCertosa-Vis SubiacoRiano Calcio 16S. Angelo Romano 15Fiano Romano 14Futbol Montesacro e Vis Subiaco 13Zena Montecelio e Vicovaro 11La Rustica 10Cantalice, Bf Sport e Nomentum 9Settebagni 7Passo Corese 4Certosa, Guidonia e Amatrice 3Novauto Pro Roma 2Sporting Montesacro 0