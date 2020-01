Cantalice-Bf Sport

(Ore 14:30, arbitro Beltrano di Rimini, andata 0-1)

Passo Corese-Riano

(Ore 11, arbitro Stramazzo di Latina, andata 2-0)

Vicovaro-Amatrice

(Ore 11, arbitro Trebbi di Roma 1, andata 2-2)

ALTRE GARE, II DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI- Domani si alza il sipario sulla seconda giornata di ritorno in Promozione. Gare da non perdere: in mattinata scendono in campo Passo Corese e Amatrice, nel pomeriggio il derby tra Cantalice e Bf Sport.Tra le mura del Ramacogi va in scena il derby tutto reatino tra Cantalice e Bf Sport. Tre sole lunghezze separano le due compagini, è il quarto derby in pochi mesi. Tra i padroni di casa assenti Tiengo e Panitti squalificati, anche Cianetti per gli ospiti salterà il match.Le parole del tecnico biancorosso Simone Patacchiola: «Come tutti i derby è una partita a se. Credo che nonostante loro ultimamente non vadano al massimo delle possibilità fare risultato a casa nostra sarà uno stimolo importante. Sappiamo perfettamente che dobbiamo impegnarci al massimo perché la Bf Sport è una squadra competitiva con giocatori importanti».Le dichiarazioni del giallonero Andrea Rogai: «Mi aspetto una partita come le altre. Noi veniamo da un periodo negativo e il nostro obiettivo è solo quello di fare risultato. Sicuramente ha un sapore diverso per tutti, molti dai ragazzi giocavano lì e molti di loro che giocavano con noi vorranno fare una bella figura. Sarà une bella partita».Tra le mura del Leprignano di Capena i bianconeri ospitano il Riano. Tre punti per salire la classifica contro un avversario ostico ma non impossibile. Il tecnico coresino Fabrizio Benigni: «Domani affrontiamo un Riano che senza ombra di dubbio si giocherà le prime posizioni del campionato. Sarà una partita difficile. Noi da canto nostro stiamo attraversando un buon periodo anche se abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, Vogliamo riprendere qui i punti che abbiamo lasciato domenica scorsa ad Amatrice. Chiunque scenderà i campo so che non si risparmierà».I rossoblù con un buon morale vanno in casa del Vicovaro. La squadra rivoluzionata dal ds Fabiani sta portando i suoi frutti ma sono ancora molti i punti da conquistare nel girone di ritorno. Out Pica e Recchia. Mister Romeo Bucci: «Non abbiamo nulla da perdere rispetto alle gare che abbiamo svolto contro le dirette concorrenti alla salvezza. La mente dei ragazzi sarà sicuramete più libera e con meno pressione. Mi aspetto una gara in cui la squadra si concentri più sulla prestazione che sul risultato. Vogliamo disputare una grande partita sotto il profilo del non possesso».Certosa-la RusticaFiano Romano-Vis SubiacoNovauto Pro Roma-Zena MontecelioGuidonia-Futbol MontesacroNomentum-SettebagniSporting Montesacro-S.Angelo RomanoLa Rustica 41S.Angelo Romano 40Vicovaro 33Nomentum e Vis Subaico 31Fiano Romano e Riano 30Zena Montecelio 28Cantalice 26Bf Sport 23Passo Corese e Settebagni 22Novauto Pro Roma e Futbol Montesacro 21Guidonia 17Amatrice 16Sporting Montesacro 13Certosa 9