Amatrice-Passo Corese

(Ore 14:30, arbitro Benevelli di Modena, andata 0-0)

Bf Sport-Vicovaro

(Ore 11, arbitro Pica di Roma 1, andata 0-1)

Vis Subiaco-Cantalice

(Ore 14:45, arbitro Trebbi di Roma 1, andata 0-2)

ALTRE GARE, I GIORNATA DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI - Domani, 12 gennaio, si alza il sipario sulla prima giornata di ritorno del campionato di Promozione. Al termine del girone di andata Passo Corese e Amatrice sono situate nella zona calda della classifica, Bf Sport e Cantalice sono due punti fuori dai playout.Al Tilesi è derby: i rossoblù dell’Amatrice ospitano i bianconeri del Passo Corese. A reti inviolate è terminata la gara d'andata, che ebbe anche una breve appendice con la presentazione da parte del club coresino di un preanuncio di reclamo per una presunta irregolarità da parte dell'Amatrice nell'utilizzo degli under durante il match. Ma poi il Passo Corese non presentò il reclamo e fu omologato lo 0-0. Domani entrambe le compagini vogliono i tre punti. Le due formazioni arrivano alla gara dopo due grandi prestazioni nelle precedenti domeniche. Tra le fila della formazione padrone di casa assente solo Pica.Le parole del tecnico rossoblù Romeo Bucci: «Vogliamo ripetere la prestazione di domenica scorsa. In settimana ci siamo allenati bene, ovviamente dopo una vittoria l’umore è molto alto. Stiamo iniziando ad avere la consapevolezza dei nostri mezzi. Ci aspetta una partita sulla falsa riga di domenica scorsa. Il nostro obiettivo è chiudere il campionato senza fare i playout chuindi dobbiamo fare più punti del girone di andata. Lo scotto derivante dal passaggio di categoria lo abbiamo metabolizzato e ho grandi aspettative da parte di tutti nel girone di ritorno. Domani sarà una partita con una storia a se ma metteremo in campo tutti noi stessi».Le dichiarazioni del tecnico coresino Fabrizio Benigni: «Domani affronteremo una squadra rinnovata e rinforzata nell’ultimo mercato. Sarà una sfida dura, Amatrice in casa ha raccolto gran parte dei propri punti. Noi dopo l’ottima prestazione con il Vicovaro vogliamo fare un’altra grande gara e cercare il bottino pieno».La Bf Sport di gran lunga rimaneggiata affronta un Vicovaro che punta ai vertici del girone. In casa giallonera assenti Tolomei, Monaco e Cavallari per l’espulsione di domenica scorsa che li terrà fuori per una gara, Salvi out per un piccolo infortunio rimediato sempre sette giorni fa. Novità sul piano preparatore dei portieri: Alessandro Lucandri esce di scena per motivi personali al suo posto torna Cristian Pennazza, in giallonero nella precedente stagione. Il ds Di Loreto assicura inoltre novità di mercato a inizio della prossima settimana.Le parole di mister Andrea Rogai: «Conosciamo bene i nostri avversari, hanno giocatori con individualità importanti, con molta esperienza in questa categoria e nelle categorie superiori. La squadra si è allenata bene e nonostante le defezioni sono certo che le motivazioni per far bene in questa partita non mancheranno».Il Cantalice per la seconda consecutiva fuori dalla mura amiche, sfida la Vis Subiaco, terza forza del girone. I biancorossi dopo essersi presi i quarti di Coppa Italia prestano attenzione al campionato. Nella gara di andata i romani sono usciti vincitori. Variazione nell'orario della gara, si inizia quindici minuti più tardi.Mister Simone Patacchiola: «Giochiamo contro una grande squadra. Sarà dura ma i ragazzi sono concentrati e motivati. Proveremo a fare la nostra gara avendo consapevolezza del nostro buon momento».Futbol Montesacro-NomentumS.Angelo Romano-Novauto Pro RomaSettebagni-Sporting MontesacroZena Montecelio-Fiano RomanoLa Rustica-GuidoniaRiano-CertosaLa Rustica 38S.Angelo Romano 37Vis Subiaco 31Vicovaro 30Nomentum e Zena Montecelio 28Fiano Romano e Riano 27Cantalice e Bf Sport 23Settebagni 22Novauto Pro Roma , Passo Corese e Futbol Montesacro 21Guidonia 17Amatrice 15Sporting Montesacro 10Certosa 9