PASSO CORESE-CANTALICE

(Ore 11, andata 0-4, arbitro Pozzi di Roma 1)

VICOVARO-MAGLIANESE

(Ore 11, andata 3-1, arbitro Sancricca di Ciampino)

SPES POGGIO FIDONI-ACCADEMIA CALCIO ROMA

(Ore 15, andata 2-3, arbitro Di Serio di Latina)

ALTRE GARE, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 27 gennaio, in programma la III giornata di ritorno del campionato di Promozione. Domenica ricca di emozioni per le quattro reatine: il Passo Corese aspetta nel derby la capolista Cantalice, fuori casa la Maglianese mentre la Spes Poggio Fidoni gioca davanti al proprio pubblico.Al Di Tommaso i coresini di mister Benigni ospitano la capolista e campione di inverno Cantalice. Un derby che sa di rivincita per i padroni di casa mentre per i ragazzi di mister Patacchiola la gara rappresenta un nuovo punto di partenza dopo l’uscita agli ottavi di Coppa Italia contro l’Accademia Calcio Roma. Le parole del tecnico bianconero Fabrizio Benigni: «Domani affrontiamo la capolista che sicuramente è in vetta per merito, dopo più di metà campionato. Loro vorranno subito dimenticare l’eliminazione in Coppa. Noi se vorremo fare risultato dovremo sfoderare una grandissima prestazione». Dall’altro lato mister Simone Patacchiola afferma: «Mi aspetto una prestazione importante vista la brutta figura in Coppa Italia».Sul campo del Vicovaro, la Maglianese è chiamata a vincere. Un solo risultato utile per i giallorossi che in crisi sono nella zona calda della classifica. Convinto e deciso mister Massimo Lucà: «Andremo su un campo difficile contro una squadra forte. Noi siamo in difficoltà da troppo tempo quindi zitti e pedalare!».Domani al Chiani di Poggio Fidoni arriva l’Accademia Calcio Roma. La Spes, in fondo alla classifica del girone B, è a corto di ossigeno e può prendere una boccata d’aria solo con i tre punti ma non sarà facile. L’Accademia ha invece il morale alto vista la conquista dei quarti di finale di Coppa Italia ai danni del Cantalice. «Ho visto la gara di Coppa e come al solito sarà dura - afferma il tecnico gialloverde Roberto Pompili - ho qualche influenzato che spero recuperi al meglio. Data la nostra classifica dire che è una partita da ultima spiaggia credo sia scontato».ATLETICO ZAGAROLO-FOOTBALL RIANOFIANO ROMANO-PALESTRINAGUIDONIA-GIARDINETTISETTEBAGNI-VIS SUBIACOTIVOLI-LICENZARIPOSA S.ANGELO ROMANOCantalice 36Tivoli 36Giardinetti, Fiano Romano e Palestrina 32Vicovaro 30Football Riano 26Passo Corese e Pol.S.Angelo Romano 25Atletico Zagarolo e Vis Subiaco 24Maglianese 20Guidonia e Settebagni Calcio Salario 19Accademia Calcio Roma 15Licenza 12Spes Poggio Fidoni 7