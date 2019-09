Passo Corese-Amatrice

(Ore 11, arbitro Ruqa di Roma 2)

Vicovaro-Bf Sport

(Ore 11, arbitro Igliozzi di Roma 2)

Cantalice-Vis Subiaco

(Ore 15:30, arbitro Giovarruscio di Roma 2)

ALTRE GARE, I GIORNATA

RIETI - Domani, 8 settembre, torna il campionato di Promozione. A tagliare il nastro sulla prima giornata di andata è il derby tra Passo Corese e Amatrice, stesso orario per la Bf Sport che gioca in trasferta mentre nel pomeriggio il Cantalice ospita la Vis Subiaco. Tanto entusiasmo e voglia di iniziare per i quattro club reatini che nelle ultime ore hanno ufficializzato svariati colpi di mercato.Prima giornata che inizia con un derby tutto reatino, che si giocherà a Capena a porte chiuse come disposizione del sindaco che ha vietato la presenza dei tifosi per motivi strutturali dell'impianto Leprignano. Le due compagini hanno terminato da poco la preparazione: il Passo Corese lo scorso giovedì ha pareggiato 2-2 con il Castrum Monterotondo (Prima categoria), in gol Bernardi e Ubertini e ha ufficializzato stamattina gli ultimi arrivi, tutti under: l'attaccante esterno classe 2000 Lorenzo Bernardi proveniente dall'Atletico Vescovio, il portiere 2001 Lorenzo Valleriani ex Real Monterotondo Scalo e il centravanti 2003 Bred Cala proveniente dalla Pro Calcio Tor Sapienza. L’Amatrice, mercoledì 4, ha vinto per 3-1 con il Cesaproba (Prima Categoria Abruzzese), doppietta di Ciogli e in gol il classe 2002 Corsi.Il tecnico coresino Fabrizio Benigni: «Domani inizieremo questo campionato dopo un lungo mese di preparazione. Non vediamo l’ora. Affronteremo una squadra neopromossa, l’Amatrice allenata dal mio carissimo amico Romeo Bucci. Sappiamo che è una squadra giovane e con ottimi elementi tra le proprie fila. Noi ci siamo allenati bene e vorrei che la squadra si esprima sotto il punto di vista della concentrazione e della voglia, come ha affrontato queste mese».Le dichiarazioni del tecnico rossoblù Romeo Bucci: «Andremo a Capena con entusiasmo, ci siamo allenati bene e c’è stato il giusto spirito di sacrificio. Incontriamo un’ottima squadra, conosco molto bene Fabrizio Benigni, è una persona seria e gli auguro un grande in bocca al lupo».La Bf Sport inizia il suo primo storico campionato di Promozione e lo fa in casa del Vicovaro, una delle pretendenti alla vittoria finale.Alla guida del club il tecnico Costantino Fabiani che si dice pronto per questa nuova avventura: «Dopo essere stato due anni fermo per motivi personali mi sono rimesso in gioco in un campionato importante come quello della Promozione. C’è molta voglia e ringrazio la società per avermi concesso questa opportunità. Domani affrontiamo una delle migliori squadre del girone, massimo rispetto per tutti ma io vado per vincere. Troveremo un clima caldo e porteremo rispetto».Per i gialloneri novità di mercato: i nuovi ingaggi hanno il nome di Matteo Piras centrocampista classe 2002 dal Cantalice e Nicola Casciani terzino classe ’98 ex Pontevecchio (Eccellenza Umbra).Al “Gudini” di Rieti si affrontano due formazioni esperte della categoria. Il rivoluzionato Cantalice si affida a mister Simone Patacchiola: «Anche se ci saranno molti assenti affronteremo la gara con il massimo impegno perché vogliamo la vittoria. Ai ragazzi ho detto di lavorare con umiltà e di essere fieri di indossare la maglia di una società storica come quella del Cantalice. Per domenica inoltre la società ci ha regalato un colpo di mercato: il centrocampista di spessore classe ‘98 Alex Bengala, ex Sambenedettese, Nuorese, Livorno e Prato».Nomentum-Football MontesacroNovauto Pro Roma-Pol.S. Angelo RomanoSporting Montesacro-Settebagni Calcio SalarioFiano Romano-Zena MontecelioGuidonia-La RusticaCertosa-Riano Calcio