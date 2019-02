Ultimo aggiornamento: 14:07

RIETI - La Spes Poggio Fidoni (10 punti) crolla sotto i colpi del Giardinetti (36): sul campo romano termina 3 a 0. I gialloverdi rimaneggiati restano in partita nel corso del primo tempo concludendo azioni anche pericolose ai danni del Giardinetti che però trova il vantaggio solo su un rigore dubbio. Nella ripresa subito male i reatini che subiscono il doppio vantaggio romano dopo pochi secondi. Nel recuperare il risultato la Spes si sbilancia in avanti subendo anche il terzo gol.Le parole del ds Massimo Lattanzi: «Nonostante le assenze di titolari importanti come Massimi, Donati, Dionisi e Baginka abbiamo giocato una discreta gara. Risultato pesante e il rigore dubbio non sono valide come giustificazioni. Dobbiamo lottare fino all’ultimo minuto. Fortunatamente, nonostante i risultati, siamo compatti, uniti fin quando la matematica non ci condannerà».Alla Spes servono punti per riaccendere la speranza: importante la prossima gara quando al Chiani arriverà Sant'Angelo Romano (34).