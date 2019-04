© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- La Maglianese (33 punti) cede con onore contro il Giardinetti (49): in casa dei romani termina 1 a 0. I giallorossi rimangono comunque fuori zona playout.I sabini partono con il piedi giusto, impattano bene il match portandosi spesso in avanti nel corso del primo tempo con Luca Giuliani e Castiglioni che davanti al portiere avversario non trovano la porta. Nella ripresa proprio gli ospiti vanno in confusione e al 10’ subiscono il vantaggio del Giardinetti. Il gol alza la testa della Maglianese che manovra azioni pericolose per tutti i restanti minuti quando nel finale Tronca solo davanti al numero uno romano non riesce a mettere la palla in rete.Commenta la gara l’allenatore-giocatore Massimo Lucà: «Partita giocata alla pari ma con molte occasioni da parte nostra non sfruttate nel modo giusto. Sono contento della prestazione dei ragazzi che in questo ultimo periodo stanno giocando molto bene. Il pareggio era il risultato più giusto ma loro sotto porta sono stati più freddi di noi. I risultati delle altre gare sono stati fortunatamente a nostro favore, ora testa a mercoledì».La Maglianese ha lo spirito giusto per affrontare al meglio il finale di stagione. Ora solo due giorni per preparare al meglio un’altra gara fondamentale, mercoledì al comunale di Magliano arriva il Sant’Angelo Romano (40).