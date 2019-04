© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (50 punti) cade per 1 a 0 a Giardinetti (52) e scende al sesto posto del girone. Risultato che lascia l'amaro in bocca ai reatini.La gara va nel verso sbagliato nei minuti iniziali, il Cantalice infatti prima subisce il vantaggio romano poi torna a prendere le redini del match. I biancorossi cercano ma non trovano il gol del pareggio con Monaco e Suwareh in varie occasioni nel corso del match. Termina così la XV giornata di ritorno.Commenta la gara mister Simone Patacchiola: «Fortemente rimaneggiati e con molti under in campo, cinque i 2002, abbiamo fatto la nostra partita. Il risultato? Forse non la vittoria ma il pareggio sarebbe stato più giusto, abbiamo creato molto nonostante lo svantaggio iniziale. Complimenti ai ragazzi, hanno fatto un’ottima gara».Il Cantalice non molla, tra i giovani c’è la voglia di terminare nel migliore dei modi il campionato. Ora testa a domenica prossima, al Ramacogi arriva il S.Angelo Romano (44).