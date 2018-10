GUIDONIA-CANTALICE 0-4

Cristiano Santarelli

TIVOLI-MAGLIANESE 5-0

Fabio Giuliani

PASSO CORESE-FOOTBALL RIANO 1-1

Daniele Filippi

SPES POGGIO FIDONI-PALESTRINA 0-2

Marco Massimi

SALTO CICOLANO-SETTEBAGNI 1-0

Gaetano Calisse

ALTRI RISULTATI, VIII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Ottava giornata di Promozione tra luci e ombre per le reatine. Cantalice vince e resta in vetta, Salto Cicolano trova il primo successo anche se incassa le dimissioni del vice allenatore Massimo Petrini. Passo Corese pareggia con qualche rimpianto. La Spes prova a tenere testa alla capolista Palestrina ma poi cade. Crolla in dieci la Maglianese a Tivoli.Non si ferma ilsotto la guida del tecnico Patacchiola, vince 4 a 0 sul campo dei tiburtini e resta saldamente in vetta. Alla festa del gol prende parte la rete diche commenta così la gara: «E' stata una prova di carattere, costretti a vincere per rimanere in vetta. Durante la gara siamo usciti fuori il secondo tempo dimostrano il valore della squadra. Sono molto contendo del gol grazie ad un grande assist di Beccarini»Lacade a Tivoli: dopo un primo tempo ordinato nella ripresa non scende in campo e incassa cinque reti. Un risultato pesante e difficile da digerire. «Siamo partiti bene per poi farci condizionare da un'espulsione nel finale del primo tempo - afferma– Bisogna migliorare per non cadere negli stessi errori. Ora si riparte per fare risultato domenica»Dopo un brutto ko in Coppa, ilcerca di risalire la china facendo 1 a 1 contro il Football Riano. Bene la prestazione, peccato per il risultato che poteva essere a favore di coresini. «Abbiamo disputato un'ottima gara chiudendo il primo tempo meritatamente in vantaggio - dice il capitano- Una volta subito il pareggio ci abbiamo provato fino alla fine ma siamo stati sfortunati. Sono contento perché siamo stati una squadra, coesi e col giusto atteggiamento. Un po’ di amaro in bocca perché meritavamo i tre punti».Al Chiani termina 0 a 2. I padroni di casa vanno in svantaggio a causa di un autogol da parte di Brucchietti per poi subire la seconda rete su rigore. I gialloverdi tengono comunque testa a tutte le teste di serie. «Credo che il Palestrina è la migliore squadra che abbiamo affrontato - dice- un gol per una disattenzione e un gol per un dubbio rigore fanno sperare a molto di più. Sull'arbitraggio meglio sorvolare, diciamo che non è stato a nostro favore... Potevamo fare meglio ma non è facile. Ora lavoriamo sui nostri errori e testa alla prossima»Conquista la prima vittoria il, termina 1 a 0 la sfida salvezza contro il Settebagni. Gli equicoli in nove siglano il preziosissimo gol. Nonostante gli ultimi due risultati positivi rassegna le dimissioni il vice allenatore Massimo Petrini. A proposito di ciò, per il Salto Cicolano commenta la gara il vice presidente: «Ho visto una squadra eroica che ci ha messo cuore e anima anche con un arbitraggio scandaloso. Complimenti ai ragazzi, noi non molliamo facilmente». Sulla questione Petrini dice: «Un po' di riflessione, poi vediamo. Gabrieli è il titolare: resta anche se ha grossi impegni di lavoro domenicali». E sul fatto che alcuni giocatori non abbiano rispettato Petrini, secondo l'accusa del vice allenatore? «Per il momento no comment».ACCADEMIA C.ROMA-S.ANGELO ROMANO 2 -2ATL. ZAGAROLO-VIS SUBIACO 0 -1FIANO ROMANO-VICOVARO 2 -2LICENZA-GIARDINETTI F.C. 2 -3Cantalice e Palestrina 20Giardinetti 19Football Riano 16Pol.S.Angelo Romano e Tivoli 14Maglianese 13Fiano Romano e Vicovaro 12Passo Corese, Vis Subiaco 9Accademia Calcio Roma, Licenza, Atletico Zagarolo 8Guidonia e Spes Poggio Fidoni e Salto Cicolano 5Settebagni Calcio Salario 1