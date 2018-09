Cristiano Santarelli

Fabio Giuliani

Daniele Filippi

Elio Gerbino

Marco Anselmi

RISULTATI IV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Cantalice si gode la vetta del girone B di Promozione ma può fare di più: domenica al Ramacogi test probante col Vicovaro. La Maglianese ritrova il sorriso grazie al rigore parato da Condur. Le altre tre squadre reatine sono ancora a caccia del primo successo dopo la quarta giornata: il secondo ko consecutivo brucia per Passo Corese (paga anche un campo in pessimo stato), Spes Poggio Fidoni (serve più personalità e concretezza) e Salto Cicolano (rosa corta e poca grinta rispetto al passato).Ilvince 2 a 1 a Settebagni e consolida la vetta. I biancorossi si confermano la squadra da battere. Tante pedine importanti per mister Patacchiola tra cuiche dice: «Non è stata una partita facile come si potrebbe pensare: il caldo e il terreno in pessimo stato hanno influito molto. Abbiamo avuto qualche disattenzione di troppo ma da squadra abbiamo sofferto e vinto insieme. Sono molto contento del gol perché è stato importante per il risultato e ovviamente perché il primo».Strappa i tre punti la: 2 a 1 in casa del Fiano Romano. E prende il settimo punto in quattro giornate. Importante il gol, il secondo consecutivo in due giornate, per: «Abbiamo disputato un'ottima gara dimostrando la nostra forza soprattutto dopo l’espulsione. Un grazie va al nostro portiere Condur che ha parato un rigore nel finale che ci ha permesso di portare a casa i tre punti»Ilperde 1 a 0 in casa contro l’Accademia Calcio Roma. Gli ospiti siglano il gol al 9’ del primo tempo. Poi la partita rimane non decolla, pochisisme le emozioni. «Dopo il gol subito non abbiamo reagito come si deve - afferma il capitano- Poi il nostro campo non ci permette di esprimere un bel gioco. Domenica sarà una partita importante per agguantare i primi tre punti stagionali.”Lanon riesce a prendere il volo: ko 2 a 1 in casa dal Licenza. Due gol nel primo tempo, mentre nella seconda frazione di gioco il neo entratoaccorcia le distanze e spiega: «Entriamo sempre con molta superficialità e siamo poco concreti davanti. Se ci vogliamo salvare questa non è la strada giusta, dobbiamo far uscire più personalità. Il gol? Sono contento ma dobbiamo pensare da squadra».in crisi: 0 a 4 per il Palestrina e poche scusanti. Commenta così la gara: «Dobbiamo lavorare in silenzio. Il mister ha ragione, dobbiamo dare il massimo per il pubblico e per la maglia. È tempo di rimboccarsi le maniche e non commentare. Dobbiamo rimanere uniti e avere piena fiducia nelle competenze della società».ATLET. ZAGAROLO-GIARDINETTI F.C. 0 -1FIANO ROMANO-MAGLIANESE 1 -2GUIDONIA-S.ANGELO ROMANO 1 -3S.S.PASSO CORESE-ACCADEMIA C.ROMA 0 -1SALTO CICOLANO-PALESTRINA 1919 0 -4SETTEBAGNI C.S.-CANTALICE 1 -2SPES POGG.FIDONI-LICENZA 1 -2TIVOLI CALCIO-FOOTBALL RIANO 2 -0VICOVARO-VIS SUBIACO 1 -0Cantalice 10Giardinetti 10Pol.S.Angelo Romano 9Tivoli calcio 8Palestrina 8Atletico Zagarolo 7Vicovaro 7Maglianese 7Accademia Calcio Roma 7Football Riano 6Licenza 5Fiano romano 4Vis Subiaco 4Spes Poggio Fidoni 2Passo Corese 2Guidonia 1Salto Cicolano 1Settebagni Calcio Salario 0