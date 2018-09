di Andrea Giannini

RIETI - Una sola sconfitta nelle prime due giornate di Promozione: le cinque reatine possono sorridere, anche se i pareggi non fanno prendere quota a Passo Corere e Spes Poggio Fidoni, che nel derby si sono divise la posta, raddoppiando il buon punto conquistato al debutto. Salgono invece in classifica sia Cantalice che Maglianese, dopo il derby dell'esordio finito a reti inviolate: per entrambe è arrivata la prima vittoria. Vedere il Salto Cicolano in campo è già un successo per il caloroso pubblico del De Amicis di Corvaro, considerando le premesse di inizio stagione che rendevano il club equicolo a rischio partecipazione: ora la rosa si sta rinforzando e ricompattando.



Buona la prima al Ramagoci per il Cantalice: 2 a 0 alla Vis Subiaco. «Venivamo da un ottimo pareggio nel campo di Magliano e davanti al nostro pubblico abbiamo espresso nuovamente un'ottima prestazione – dice l’autore dell’assist e del gol Mario Monaco – Sono contento del gol ma principalmente della vittoria».



Tre punti fondamentali per il prosieguo della stagione anche per la Maglianese che in casa del Settebagni ha trovato l’1-0 con Piergiorgio Altissimi . L’autore del gol afferma: «Sono molto contento della prestazione della squadra ma anche del gol che arriva in un periodo per me difficile. Dobbiamo essere solo più concreti sotto porta e finalizzare le occasioni che ci capitano».



Il gran caldo e il terreno di gioco in pessimo stato hanno condizionato il derby tra Passo Corese e Spes Poggio Fidoni: al Di Tommaso è finita 1-1. Un punto che non soddisfa i padroni di casa. «È stata un'ottima partita sia da parte nostra che da parte loro - afferma Daniele Filippi – siamo stati distratti sul gol e dispiace molto. Avremmo potuto prenderci i tre punti». A raccontare il match per gli ospiti è Andrea Mancini autore dell’assist per il gol gialloverde: «E' stata una partita equilibrata, la squadra ha giocato bene. Venivamo da due risultati positivi e vogliamo continuare così. Sono contento dell’assist ma la cosa più importante era confermare le prestazioni precedenti».



Il Salto Cicolano nell’esordio in casa non riesce a centrare la vittoria. Si conclude 0-0 il match contro i Giardinetti 1957: «La partita è andata di gran lunga meglio della scorsa - dice il capitano Marco Tavani – si sta riformando il vecchio gruppo competitivo. Abbiamo avuto qualche azione per portarci in vantaggio ma il risultato è giusto. Abbiamo grandi prospettive di crescita».



RISULTATI II GIORNATA

ATLET. ZAGAROLO-LICENZA 4 -1

FIANO ROMANO-S.ANGELO ROMANO 3 -1

GUIDONIA-FOOTBALL RIANO 0 -1

S.S.PASSO CORESE-SPES POGG.FIDONI 1 -1

CANTALICE-VIS SUBIACO 2 -0

SALTO CICOLANO-GIARDINETTI F.C. 0 -0

SETTEBAGNI C.S.-MAGLIANESE 0 -1

TIVOLI CALCIO-ACCADEMIA C.ROMA 8 -1

VICOVARO-PALESTRINA 1919 1 -1



CLASSIFICA

Football Riano 6

Tivoli 1919 4

Atletico Zagarolo 4

Cantalice 4

Giardinetti 4

Palestrina 4

Maglianese 4

Fiano Romano 3

Pol.S. Angelo Romano 3

S.S. Passo Corese 2

Spes Poggio Fidoni 2

Guidonia 1

Salto Cicolano 1

Vicovaro 1

Vis Subiaco 1

Licenza 1

Accademia Calcio Roma 1

Settebagni Calcio Salario 0

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:49



