RIETI - Il Passo Corese (un punto) resta ancora a secco di vittorie: il casa della capolista Futbol Montesacro (12) termina 2-0. Bianconeri che non riescono a prendere le giuste misure con il campionato.La gara parte col piede sbagliato per gli ospiti che passano subito in svantaggio: la rete è frutto di un grave errore difensivo del neoacquisto D’Acunzo che da difensore centrale si fa sfilare la palla e il Futbol passa sull’1-0. Nel corso del primo tempo i coresini cercano la reazione con i tiri di Proietti e Seifou ma sul finire dei primi 45’ il Futbol raddoppia con un tiro deviato di mano da Varsalona, per il direttore di gara è rigore.La ripresa non porta lo stesso copione: il Passo Corese dopo solo 1’ colpisce il palo con Proietti, poi viene annullato un gol a Seifou per presunto fuorigioco. Le ultime forze a disposizione dei bianconeri non riescono a centrare il gol che avrebbe potuto riaprire la partita.Il tecnico Fabrizio Benigni amareggiato a fine gara: «Purtroppo come domenica scorsa entriamo male in campo regalando gol e complicandoci la partita. Il rigore potevamo evitarlo molto semplicemente. Da parte nostra quando il gol sembra fatto riusciamo a mancarlo. Il palo di Proietti avrebbe potuto riaprire la partita ma sbagliamo l’impossibile. Così è difficile, è ora che ci diamo una svegliata. Manca la cattiveria agonistica in tutti i settori».