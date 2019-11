LA GARA

IL COMMENTO

RIETI - La Bf Sport (15 punti) centra il quinto successo stagionale: in casa del Futbol Montesacro (13) termina 3-4 grazie al gol di Tiengo allo scadere. In tre sfide, tra Prima e Promozione, la formazione reatina si è sempre presa i tre punti ai romani.Primo tempo molto equilibrato in cui entrambe le compagini creano occasioni per passare in vantaggio intorno alla metà dei primi 45’. Per la Bf Sport Ciaramelletti e Cavallari sono i più pericolosi ma i padroni di casa si fanno trovare sempre sul pezzo e riescono a sbloccare la gara portandosi in vantaggio. Vantaggio che dura però solo 5’ quando Ciaramelletti riporta il match e il risultato in equilibrio.La ripresa ha tutto un altro sapore, gli ospiti ribaltano la gara e si portano sull’1-2 grazie al gol di Monaco. Poco più tardi inizia la rincorsa del Montesacro, prima il 2-2 poi ancora Monaco fa 2-3. A pochi minuti dal termine è 3-3. Mister Fabiani mette dentro Giovanni Tiengo. Quando sembra per arrivare il triplice fischio, il classe ’99, al 96esimo sigla il suo primo gol stagionale e regala i tre punti alla formazione giallonera.Le parole di mister Costantino Fabiani: «Ottima prestazione dei ragazzi sotto il profilo del gioco, dell’impegno, del carattere. Ci servivano questi tre punti. In settimana siamo andati in difficoltà ed era importante oggi fare risultato. Ho visto i miei ragazzi molto stanchi, la Coppa e soprattutto lo Scopigno ci ha tolto molte forze. Tiengo? Lui è uno dei nostri e si è fatto trovare pronto».