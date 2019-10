© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L’Amatrice (3 punti) fa 0-0 in casa del Futbol Montesacro (13). Un buon punto per i reatini dopo quattro sconfitte di fila (considerando la Coppa), contro un’ostica formazione che al momento occupa le zone alte della classifica.Dopo una partenza un po’ sottotono nei primi 10’, i ragazzi di mister Bucci escono fuori mettendo in campo concentrazione e prendendo il pallino del gioco. Intorno al 25' su un tiro di Gianfelice la palla sembra essere entrata ma non è così per il direttore di gara e il match prosegue sullo 0-0.Nella ripresa il gioco si concentra nella metà del rettangolo di gioco dove sono nulle le azioni degne di nota. Nel minuti finale calo fisico evidente da parte di entrambe le formazioni.Le parole di mister Romeo Bucci: «Buona gara nel corso del primo tempo ma ritmi non troppo alti per il caldo. Peccato per il gol non dato ma sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, soprattutto per l’ottima fase difensiva. Ora dobbiamo iniziare a fare punti in casa già dalla prossima. Servono i tre punti».