RIETI - Ha contribuito a due promozioni dell’Amatrice: dalla Seconda alla Promozione. Il centrocampista, classe ’86, Francesco D’Amelia è uno degli artefici della rinascita del calcio a strisce rossoblù. Amatrice è per lui più di una casa.«Per me è un po’ particolare. Sono “mezzo” amatriciano, mia madre è di Amatrice. Per me è una seconda casa, è dove sono cresciuto. Giocare con e per Amatrice è diventato per tutti un motivo di orgoglio, un onore. Tutti indossano la maglia come una seconda pelle. Oltre alla passione c’è grande voglia ma ovviamente ci sono stimoli diversi e maggiori per giocare con la maglia dell’Amatrice. La strada che percorro ogni giorno non mi fa sentire il peso della distanza, è un modo per essere vicino a tutta quella gente».«Questo in corso è il mio terzo anno con la maglia dell’Amatrice anche se nel 2011 ho avuto una breve parentesi, durata sei mesi, dove ho giocato per la prima volta con questa squadra. I miei tre anni sono partiti dalla Seconda categoria quando ci eravamo fissati l’obiettivo di vincere il campionato e così è stato. Nelle mille difficoltà derivanti dal sisma, a partire dal campo perché ci allenavamo e giocavamo a Borbona, siamo arrivati con merito alla vittoria. Da sottolineare che Borbona è stata la nostra seconda casa. Un grande annata. Il secondo anno, ovvero la stagione passata, in Prima categoria abbiamo visto che iniziava a salire l’asticella. Per tanti giocatori era la prima volta che disputavano la terza categoria regionale. Non siamo riusciti ad arrivare alla promozione diretta come prefissato ma siamo stati ripescati ed eccoci in Promozione. Molto bella anche la scorsa stagione».«La stagione non è iniziata nel migliore dei modi. È stato un avvio un po’ tormentato, abbiamo cambiato molti giocatori rispetto alla scorsa stagione poi c’è stata la sostituzione e il ritorno del mister, altri cambi a livello dirigenziale. Il salto di categoria è stato pesante, si sente la differenza... Abbiamo avuto problemi con gli under: è difficile trovare ragazzi che abbiano la voglia e le possibilità di percorrere così tanti chilometri. Adesso stiamo trovando la strada giusta. A dicembre abbiamo cambiato molto, anche a livello di dirigenza grazie all'arrivo Gianluca Fabiani. Lui ha portato nuovi stimoli, vuoi il taglio dei giocatori. È una persona sempre presente al campo e che ha vissuto di calcio e sa cosa vuol dire».«Sì, anche se potevamo raccogliere qualche punto in più. A Guidonia siamo stati raggiunti al novantesimo e questo brucia molto perché è una nostra diretta concorrente per la salvezza. Un buon pareggio è stato col Nomentum in casa».«Adesso abbiamo il Certosa dove siamo obbligati a vincere. Perdere contro una squadra che ci sta sotto abbasserebbe di molto il morale. Arriviamo un po’ corti data la mia squalifica e quella di Cenfi ma ci siamo allenati molto bene. Nonostante il freddo intenso abbiamo lavorato bene e speriamo di raccogliere i frutti di quanto fatto».«Non guardo troppo a lungo. Al momento vogliamo portare l’Amatrice alla salvezza per il paese, per la società che sta facendo molti sacrifici e per noi stessi. Non penso di smettere ma gli acciacchi dell’età si iniziano a far sentire. La Promozione è un campionato difficile e che non gioco da dieci anni circa quando ero al Centro Italia. Al momento pensiamo alla stagione, per il futuro non lo so ma la categoria è molto impegnativa per la vita che faccio».