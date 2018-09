di Andrea Giannini

RIETI - Termina con una sconfitta beffarda per 2-1 la prima giornata di Promozione del Salto Cicolano.



Sul campo del Football Riano gli equicoli hanno trovato solo un gol, quello del vantaggio realizzato su rigore da Antonio Franchi (un passato nelle giovanili del Salto e ora tornato alla base, dopo che la scorsa stagione aveva vestito la maglia del Paterno nell'Eccellenza abruzzese), e subito la rete deicisiva nei minuti di recupero. Fuori dalle mura amiche i ragazzi di mister Emauele Gabrieli lasciano i tre punti anche a causa di una rosa non ancora al completo.



«Era difficile fare risultato fuori casa e con molti giovani in campo ma i ragazzi hanno dato tutto - afferma il vice allenatore Massimo Petrini - potevamo portare almeno un punto a casa ma al 93esimo abbiamo subito il secondo gol».



Ora non resta che tornare a lavorare per farsi trovare pronti domenica prossima per il debutto casalingo al De Amicis di Corvaro contro i romani del Giardinetti 1957.

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA