RIETI - Il Passo Corese (31 punti) crolla in casa del Football Riano (39): è 3 a 0 al termine dei 90’. Al contrario del risultato partono bene i bianconeri che a pochi minuti dal calcio d’inizio si vedono annullare un gol per fuorigioco millimetrico. Dopo pochi minuti il Riano si spinge in avanti, Gatta cade in area, è calcio di rigore: dagli undici metri sempre Gatta non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. Al 27’ il raddoppio dei padroni di casa taglia le gambe ai ragazzi di mister Benigni.Nella ripresa, al 5’ la formazione coresina rimane in dieci per doppia ammonizione di Terracina. In inferiorità numerica e sotto di due reti poco è possibile per i coresini che nel finale subiscono anche la terza rete del Football Riano. Termina così l’ottava giornata di ritorno per il Passo Corese.Mister Fabrizio Benigni: «La più brutta prestazione da inizio campionato, poche parole da dire».Da martedì di nuovo a lavoro per un’altra gara importante e difficile: domenica prossima al Di Tommaso arriva il Fiano Romano (47) per il derby.