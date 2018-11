Ultimo aggiornamento: 14:31

RIETI - La Maglianese (19 punti) cade sul campo del Football Riano (23): 3 a 1 per i padroni di casa ma risultato che non rispecchia prestazione e gioco dei giallorossi.La partita si sblocca nei primi minuti del primi tempo su un calcio di rigore per il Riano. I ragazzi di Lucà non mollano, colpiscono la traversa e creano molte azioni pericolose senza però trovare il pareggio. Nella ripresa un'altra beffa per la Maglianese: i padroni di casa trovano il raddoppio su un gol in presunto fuorigioco. Demoralizzati e nervosi gli ospiti però accorciano le distanze grazie a Bonamici ma sul più bello ecco la doppia ammonizione per Scoccione (difensore centrale) che lascia la Maglianese in dieci. Nel finale arriva anche il terzo gol del Football Riano su deviazione.«Un risultato che non ci voleva ma da parte nostra abbiamo messo tutto. Penalizzati per l’ennesima volta dalla terna arbitrale. Sono senza parole ma pensiamo alla prossima», afferma mister Massimo Lucà.Otto rigori contro in dodici gare per le Maglianese che fa buon gioco ma la sfortuna prende il ruolo da protagonista. Da martedì testa alla difficile gara interna con il Giardinetti (24).