© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (32 punti) degli under dimostra quello che vale: mette a segno un 1 a 2 al Football Riano (26) e si prende la vetta in solitaria grazie alla vittoria di un'altra reatina, il Passo Corese (24) che ha battuto il Palestrina (29). I biancorossi si prendono i tre punti grazie ai gol dei giovani. Al termine del primo tempo Andrea de Gennaro sigla il vantaggio. Nella ripresa i ragazzi di mister Patacchiola scendono di nuovo in campo concentrati. Dopo un fallo dei padroni di casa al limite dell’area di rigore, il classe ’98 Leonardo Piras si incarica di battere il calcio piazzato. La punizione millimetrica finisce in rete ed è 2 a 0. Al termine della gara il Riano sigla il gol che accorcia le distanze ma non c’è tempo, perché subito dopo arriva il triplice fischio.Soddisfatto mister Simone Patacchiola che però resta con i piedi a terra: «Complimenti ai ragazzi, messi bene in campo, ci siamo difesi e non abbiamo rischiato quasi nulla. Ottima partita di tutti i giovani considerando le assenze di quattro giocatori fondamentali come Monaco, Panitti, Beccarini e Santarelli. Ottimo anche l’atteggiamento che a me piace molto». Ora siete primi da soli: «Siamo primi ma la strada è lunga, siamo a metà campionato e c’è solo da lavorare a stare con i piedi a terra».Il Cantalice conquista nuovamente la vetta solitaria ma nulla è dato per scontato: al Ramacogi domenica 16 ecco il big match con il Giardinetti (28).