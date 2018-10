Ultimo aggiornamento: 15:42

RIETI - Torna alla vittoria la neopromossa Passo Corese. I coresini vincono 2 a 1 e si aggiudicano il derby con il Fiano Romano. Il match compromesso dalla pioggia è terminato dopo più di due ore. Le condizioni meteo hanno permesso poco sul profilo di gioco e belle azioni.La formazione di mister Benigni, colpisce a inizio gara: al 9’ infatti si porta in vantaggio con Terracina. I padroni di casa del Fiano Romano non accusano il colpo e al 27’ siglano il pareggio con Giannetti. La ripresa, posticipata di circa venti minuti per le condizioni del campo, riporta le squadre a darsi battaglia. I bianconeri con cuore e forza, cercano la vittoria. Al 14’ del secondo tempo arriva il vantaggio dei coresini: Ushe su rigore sigla il 2 a 1.«Vittoria meritata, voluta e preparata bene in settimana - afferma il tecnico Fabrizio Benigni - sapevamo di affrontare una grande squadra in una gara condizionata dal meteo. Siamo stati bravi a non scendere di concentrazione ad inizio partita ma soprattutto all’intervallo durato molto più del previsto. Tre punti fondamentali per il nostro percorso e per la crescita generale del gruppo»Dopo le ottime prestazioni, per il Passo Corese arriva anche il giusto risultato. Ora testa alla X giornata: domenica arriva Giardinetti.