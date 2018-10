Ultimo aggiornamento: 14:49

RIETI - Il Cantalice frena sul campo del Fiano Romano. Termina 2 a 2 ma con due punti persi ingenuamente per i biancorossi. Resta comunque in vetta la formazione di mister Patacchiola dividendo il primo posto con il Palestrina a quota 14.La gara vede gli ospiti attaccare per tutta la prima frazione di gioco concedendo poco al Fiano Romano. Nell’unica occasione, i padroni di casa al 20' passano in vantaggio. Il Cantalice dimostra comunque di avere carattere e al 30' trova il gol del pareggio con Beccarini.Stesso copione ha la ripresa. I biancorossi affondano sempre nella metà campo dei romani. Ma non colpiscono prima del gol dei padroni di casa che su punizione passano in vantaggio. La squadra reatina non ci sta e riprende la partita con Alessandrini.«Abbiamo giocato il miglior primo tempo in sei giornate ma siamo stati poco cattivi sotto porta- afferma il tecnico Simone Patacchiola - Loro sono venuti avanti tre volte in novanta minuti. Il pareggio ci sta stretto».Rallenta il Cantalice ma bene comunque la prestazione. Ora testa al derby con il Salto Cicolano in programma domenica 14 ottobre.